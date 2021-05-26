ماذا يحدث عند استبعاد السكر نهائيا من النظام الغذائي؟

حذر الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، من الإسراف في تناول السكريات، مشيرا إلى أن جسم الإنسان في الأساس يمكنه الحصول على السكريات التي يحتاجها من دون تناول السكر من خلال تحويل الدهون وتحويلها إلى مصادر للطاقة.

وأوضح هاني جبران، لـ«الوطن»: السكريات تنقسم إلى سكريات أحادية وسكريات متعددة، وتوجد السكريات الأحادية فى السكر الأبيض، وبعض النشويات مثل الأرز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض، أما السكر المتعدد فيوجد في الخبز البني والكامل والشوفان، ونصح «جبران» بتناول السكريات المتعددة والامتناع عن السكر.

وأشار إلى أن السكريات الأحادية الموجودة في النشويات والسكريات تزيد من مخاطر السمنة، لأنها تفرز كميات من الأنسولين تدفع الأفراد إلى تناول المزيد من هذه الأطعمة السكرية وبالتالي التعرض لمخاطر السمنة.

وأكد «جبران» أن الجسم لا يحتاج إلى تناول السكريات الأحادية على الإطلاق، والجسم يحصل على السكريات اللازمة له حتى ولم يتم تناول أى نوع من السكريات الأحادية وذلك من خلال تكسير الدهون الموجودة فى الجسم لإمداد الجسم بالسكريات اللازمة له.

وأوضح أن هناك خطأ شائعا أن الفرد له معلقتان من السكر، مؤكدا أن هذا كلام خطأ، فالإنسان لا يحتاج سكر نهائيا، مشيرا إلى أن الامتناع عن تناول السكريات يحفز الجسم على تكسير السكريات والدهون المخزنة في الجسم لتمده بالطاقة اللازمة، وبذلك سينخفض الوزن، ومع ممارسة الرياضة سينخفض الوزن بشكل أفضل وأسرع.

ونصح جبران بالاهتمام بشرب كميات كافية من الماء لنضارة البشرة، كما نصح بضرورة تناول مكملات غذائية تحت إشراف طبي، خاصة للمتبعين أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

وذكر «جبران» أن متبعي الأنظمة الغذائية يتعرضون أحيانا إلى سقوط الشعر بسبب نقص فيتامين د، فقبل عمل أى نظام غذائي علينا عمل تحليل فيتامين د، وكذلك عمل تحليل الغدة الدرقية، مع المتابعة مع الطبيب المختص.

كما نصح «جبران» بعدم اتباع نظام غذائي إلا بالخضوع لإشراف طبي تلافيا لحدوث أي مضاعفات للحالات المريضة التي لا يعرفها المريض.