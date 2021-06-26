بالأسماء.. تعيين 12 مديرا لفروع «القومي للطفولة والأمومة» بالمحافظات

أصدرت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتعيين 12 مديرًا لفروع المجلس القومي للطفولة والأمومة للمجلس في المحافظات، إضافة إلى اثنين من المساعدين للمدير، وذلك في محافظات (الجيزة ، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، دمياط، مطروح، قنا، أسوان، الأقصر، أسيوط، سوهاج)، بناء على قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رقم 158 لسنة 2021 بشأن تخصيص مقرات المجلس بديوان كل مديرية للصحة.

أسماء مديري فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات

وكلفت «السنباطي»، كلًا من الدكتورة هدى محمد أحمد علي الغنام، بالعمل مديرًا لفرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمحافظة الجيزة، والدكتورة غادة رفعت عبد المنعم الناغي، مديرًا لفرع الدقهلية، والدكتورة يارا فهمي سالم محمد لفرع كفر الشيخ، والدكتورة مروة فتحي أنور حشيش لفرع المنوفية، والدكتورة ألطاف محمد ریاض رضوان، مديرًا لفرع بني سويف، والدكتورة جيهان محمد إبراهيم سعدة مديرًا لفرع دمياط، والدكتور أحمد عماد الدين كمال يونس مديرا لفرع مطروح.

كما تم تكليف الدكتورة سلمى محمد القاضي فريد، مديرة لفرع المجلس بمحافظة قنا، والدكتورة فاطمة عتر حارس خليفة مديرًا لفرع أسوان، والدكتورة حنان صالح شحات مديرًا لفرع الأقصر، وحسن رجب محمود عبد الله، مديرًا لفرع أسيوط، ورجاء حسين محمد يونس، مديرة لفرع سوهاج، والدكتورة شيماء شوقي عبد الحميد فرج، مساعدًا لمدير فرع المجلس بمحافظة الجيزة، والدكتورة بوسي عبد الحليم أحمد البدراوي، مساعدًا لمدير فرع المجلس بمحافظة الدقهلية.

وحددت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، مهام مديري الفروع بالتنسيق مع المكتب الفنى للأمين العام ومديري مديريات الصحة بالمحافظات الإشراف على تجهيز مقرات فروع المجلس رئاستهم.