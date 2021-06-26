كيا تكشف عن الجيل الجديد من «سول» 2022

أعلنت شركة «كيا» عن طراز 2022، مع تحسينات بصرية طفيفة، وأكثرها وضوحًا هو شارة كيا الجديدة الجريئة، على السيارة غطاء المحرك، باب صندوق الأمتعة وأغطية مركزية للعجلة.

يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع مبيعات سيارا «كيا سول» الشهيرة، بنسبة 20% في المائة تقريبًا، على أساس سنوي.

وتاتي السيارة بخيارين من المحركات الأول سعة 2.0 لتر يولد قوة 147 حصان والنسخة الثانية تأتي بمحرك سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة 201 حصان

وتتضمن التحديثات على S و X-Line و GT-Line شاشة عرض قياسية مقاس 10.25 بوصة مع نظام الملاحة والتحكم التلقائي المزدوج بالمناخ وتشغيل بضغطة زر مع منع تشغيل المحرك وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية وشواحن USB مزدوجة.

وتوقف إنتاج LX مع متغير ناقل الحركة اليدوي. تضيف حزمة LX Technology الجديدة عجلات معدنية مقاس 16 بوصة وتحزم العديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ، بما في ذلك: تحذير من الاصطدام بالنقطة العمياء ، ومساعدة تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية ، ومساعدة تغيير المسار ، ومساعدة تجنب الاصطدام الأمامي ، ومساعدة الحفاظ على المسار ، واهتمام السائق تحذير 1 بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة إلى LX ، تبلغ الشاشة القياسية في الوحدة الرئيسية الآن ثماني بوصات بزيادة بوصة واحدة عن طراز العام الماضي.

ويقع المقر الرئيسي لشركة كيا أمركيا في إيرفين بولاية كاليفورنيا ، وتواصل إجراء استطلاعات عالية الجودة وتم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية وتقدم مجموعة كاملة من المركبات المباعة من خلال شبكة تضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة ، بما في ذلك السيارات وسيارات الدفع الرباعي المجمعة في أمريكا.