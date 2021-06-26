تعديل مواعيد رحلات 40 قطارًا على خط «أسوان القاهرة»

أجرت هيئة السكة الحديد، بعض التعديلات على رحلات 40 قطارا من أسوان القاهرة والعكس، بدءًا من يوم 28 يونيو الجاري؛ لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وترصد «الوطن»، تحديث مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة، على النحو التالي:

1- قطار 81 مميز يقوم الساعة 4:30 فجرًا ابتداءً من يوم 28 يونيو الجاري، سيتم تحويله لعربات روسي.

2- قطار 2011 مكيف يقوم الساعة 5:15 صباحًا.

3- قطار 981 vip يقوم الساعة 5:30 صباحًا.

4- قطار 983 مكيف يقوم الساعة 7:30 صباحًا.

5- قطار 163 روسي يقوم الساعة 12:30 ظهرًا.

6- قطار 1013 روسي يقوم الساعة 1:50 ظهرًا.

7- قطار 2013 مكيف يقوم الساعة 2:30 ظهرًا.

8- قطار 2007 vip يقوم الساعة 3:15 ظهرًا.

9- قطار 2015 vip يقوم الساعة 4:00 عصرًا.

10- قطار 1903 مكيف الساعة 5:00 عصرًا.

11- قطار 1015 روسي يقوم الساعة 5:30 عصرًا.

12- قطار 2009 vip يقوم الساعة 6:10 مساءً.

13- قطار 187روسي يقوم الساعة 6:30 مساءً.

14- قطار 1009 روسي يقوم الساعة 7:20 مساءً.

15- قطار 997 مكيف يقوم الساعة 8:45 مساءً.

16- قطار 89 مكيف يقوم الساعة 9:05 مساءً.

17- قطار 989 مكيف يقوم الساعة 11:00 مساءً.

18- قطار 1011 روسي يقوم الساعة 11:20 مساءً.

19- قطار 91 مميز يقوم الساعة 11:30 مساءً.

20- قطار 833 روسي يقوم الساعة 12:10 ليلا.

تحديث مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان وهى كالتالي:

21- قطار 980 vip يقوم الساعة 8:00 صباحًا.

22- قطار 80 روسي يقوم الساعة 8:30 صباحًا.

23- قطار 1004 روسي يقوم الساعة 9:30 صباحًا.

24- قطار 2010 مكيف يقوم الساعة 10:00 صباحًا.

25- قطار 982 مكيف يقوم الساعه 12:00 ظهرًا.

26- قطار 164 روسي يقوم الساعة 3:30 ظهرًا.

27- قطار 2006 vip يقوم الساعة 5:15 عصرًا.

28- قطار 2012 مكيف يقوم الساعة 5:30 عصرًا.

29- قطار 188 روسي يقوم الساعة 6:00 مساءً.

30- قطار 1014 روسي يقوم الساعة 6:50 مساءً.

31- قطار 988 مكيف يقوم الساعة 7:00 مساءً.

32- قطار 88 مكيف يقوم الساعة 8:00 مساءً.

33- قطار 1012 روسي يقوم الساعة 8:20 مساءً.

34- قطار 2004 vip يقوم الساعة 9:00 مساءً.

35- قطار 996 مكيف يقوم الساعة 10:00 مساءً.

36- قطار 90 مميز يقوم الساعة 10:15 مساءً.

37- قطار 1008 روسي يقوم الساعه 10:55 مساءً.

38- قطار 2008 vip يقوم الساعة 11:05 مساءً.

39- قطار 1010 روسي يقوم الساعة 12:05 ليلا.

40- قطار 1902 مكيف يقوم الساعة 12:20 ليلا.

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجري جولات تفقدية مفاجئة على جميع محطات السكك الحديدية، للتأكد من انتظام العمل، وحركة مسير القطارات، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتاً إلى أنه لن يسمح لأى راكب بإستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.