وزيرة التضامن تفتتح مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي في مطروح

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة، ويقام المجمع على مساحة 1066 مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل.

وتفقدت «القباج» أروقة المجمع، ومعرض منتجات سيوة داخل النادي الاجتماعي، والذي يعرض فيه منتجات تجهيز العرائس، بالإضافة إلى منتجات أهل سيوة من زيت زيتون وأعشاب، وحرصت على لقاء العارضين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية.

وشاهدت «القباج» فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح مجمع الطفولة بمحافظة مطروح، يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارهم اللبنة الأولى لبناء الإنسان.

القباج: افتتاح أكثر من 7 آلاف حضانة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة

وأضافت «القباج» أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من 7 آلاف حضانة على مستوى الجمهورية، وستشمل كل الجوانب التنموية للطفل المصري، تأكيدًا لحرص الدولة على بناء الإنسان المصري.

وتتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة، مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي، ومساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وتختتم «القباج» زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام «بنين» بالكيلو «7»، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمطروح، وتم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها 17 ابنًا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.