«مراته دخلت عليه فارتبك».. مصرع شاب تناول "حبة سامة" ظن أنها فياجرا

دخل الشاب الثلاثيني غرفته ووضع قرص فياجرا في جيبه قبل أن يدخل المطبخ لتناوله، لكن حديث زوجته جعله يخطئ وتناول قرصا ساما خاصا بحفظ الغلال كان أمامه بالمطبخ، ليسقط على الأرض يتلوى داخل منزله في المنيا، ونقل إلى المستشفى لإسعافه وهناك أخبرهم أنه تناول قرص حفظ الغلال بالخطأ وتم احتجازه داخل مركز علاج السموم لكن حالته الصحية ساءت ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من وصوله للمستشفى، وبينت تحريات المباحث أن الوفاة ليس فيها شبه جنائية، وأن الشاب ارتبك عندما أمسك بقرص الفياجرا خلال حديث زوجته وعقب عودته للمطبخ وضع في فمه قرصا كيماويا ساما وتناوله بالخطأ.

قرص حفظ الغلال

أسرة الشاب المتوفى قالت في محضر الشرطة إنها فوجئت بتعرضه لحالة إعياء شديدة من جراء تناوله القرص السام فأسرعوا إلى نقله للمستشفى لكن السموم كانت انتشرت في جسده وتسببت في موته، وبينت تحريات المباحث أن العامل لقى مصرعه بعد ساعتين من تناوله القرص السام داخل منزله في إحدى قرى مركز ملوي بالمنيا، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى ملوى العام، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمانه لبيان أسباب وفاته رسميًا.

تفاصيل الواقعة

انكشف الحادث بعد تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد وصول عامل 23 سنة، جثة هامدة، وبسؤال ذويه أكدوا تناوله قرص حفظ الغلال السام بطريق الخطأ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4579 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة ملوى، وأخطرت النيابة للتحقيق واستمعت لأسرته وأكدوا أن الوفاة ليس فيها شبهة جنائية وأن زوجته فوجئت بصرخاته وأخبرها أنه تناول قرصًا كيماويًا سامًا بالخطأ، وصرحت النيابة بدفن جثمان الشاب.