حملة مفاجئة بقيادة محافظ القاهرة على مساكن «المحروسة» بمدينة السلام

قاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حملة مفاجئة على مساكن «المحروسة»، بمدينة السلام، تم خلالها رفع جميع الإشغالات الموجودة بالشوارع وأمام المحلات التجارية والورش، وإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة.

وأكد محافظ القاهرة على رئيس حي السلام ثاني بمنع دخول مركبات «التوكتوك» للمدينة، وعمل حملات يومية ودورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ إجراءات مشددة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتعد مساكن «المحروسة» إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة، وساهمت في تطوير العاصمة، والتخلص من المناطق العشوائية بها، سواء المناطق غير الآمنة، أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها، وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة، تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة، لتحقيق الاستقرار لهم.