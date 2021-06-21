عاجل.. محافظ القاهرة يزور مصابي قطار حلوان في مستشفى النصر

وصل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ قليل، إلى مستشفى نصر حلوان للتأمين الصحي، للاطمئنان على صحة المصابين فى حادث قطار حلوان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت وفاة عدد 2 مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان، وجرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفي حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان.

وأوضحت أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، ويجري تلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، لحين تحسن حالتهم الصحية.