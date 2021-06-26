أكثر من مجرد توسيعة.. مشروعات تُغير وجه الطريق الدائري بالكامل «فيديو»

قال محمود الشيخ مدير مشروع القوس الشمالي للطريق الدائري، إن الطريق الدائري يشهد إنشاء 6 مشاريع جديدة، 4 في المرحلة الأولى و2 في الثانية، موضحًا أن المرحلة الأولى تضم مشروع توسيع الطرق وعدد الحارات عن طريق نظم إنشاء جديدة، بالإضافة إلى صيانة الطريق الدائري القديم بالكامل.

وأضاف «الشيخ»، خلال لقاءه في البرنامج «مصر بتبني»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن هناك مشروع خاص بالإنارة الحديثة على الطريق الدائري، ثم مشروع النقل الذكي الذي يمنع الوقوف العشوائي و التكدسات، موضحًا أن المرحلة الأولى من المتوقع أن تنتهي بنهاية شهر 12 المقبل، وجرى الانتهاء من مشروع القوس الشمالي للطريق الدائري بنسبة 95%، ويتبقى بعض الأعمال البسيطة منها نزع الملكية الخاصة بالسكان، مؤكدًا أن تطوير الطرق القديمة من أصعب المشاريع، ويجرى العمل على التطوير دون تعطيل لحركة المرور، مضيفًا: «يعد تحدي كبير للغاية».

من ناحية أخرى، ذكر ممدوح سليمان مدير مشروع تطوير القوس الجنوبى بالطريق الدائري، أن قطاع الأوتوستراد حتى المريوطية يعد الأعلى من حيث الكثافة المرورية، فالطريق يتكون من 4 حارات لكل اتجاه، ولذلك لا يستوعب الحركة المرورية المتواجدة عليه، كما أنه وفقًا للتوجيهات الخاصة بتوسيع الطرق تم إضافة 4 حارات بإجمالي 8 حارات لكل اتجاه، و بعد الانتهاء من تطوير القطاع سيستغرق المواطن 15 دقيقة فقط للمرور عليه، موضحًا أن القطاع سيتم ربطه بالمحاور الجديدة مثل محور الزمر والحضارات.

وأردف أن المحاور تساهم في تقليل الكثافات المرورية، والهيئة ستعمل على تطوير مداخل ومخارج طريق الأوتوستراد بحلول 30 يونيو، كما أن الهيئة تعمل على تطوير تقاطع البحر الأعظم وعثمان محرم وغيره من التقاطعات، مؤكدًا أن الانتهاء من تطوير طريق القوس الجنوبي للطريق الدائري في زمن قياسي تطلب العمل بنظامين مختلفين أحدهما في النيل الشرقي والآخر في الغربي، مشددًا على أنه سيجرى الانتهاء من الطريق بنهاية شهر أغسطس القادم، مشيرًا إلى أنه يجرى تطوير القطاع الدائري على التوالي حتى لا يحدث أي تأثير على حالة المرور، والعمل على التوالي من أكبر العوائق التي تواجههم.