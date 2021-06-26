النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن انهيار مبني سكني بالإسكندرية 

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق فوري، في واقعة انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، وإحالة الواقعة لنيابة الإدارة المحلية «القسم الثاني» بمحافظة الإسكندرية، وذلك لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية من عدمه كان من شأنها وقوع الحادث، وعرض الأوراق على سيادته فور انتهاء التحقيقات.