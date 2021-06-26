وفد من «طاقة النواب» يتفقد مشروع تطوير معمل تكرير ميدور بالإسكندرية

أشاد عدد من أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، بما حققته مصر من طفرة في مجال الطاقة، حيث أكد أعضاء لجنة الطاقة، خلال زيارتهم شركة ميدور للبترول، لتفقد مشروع تطوير معمل تكرير ميدور بالاسكندرية، أن المشروع يعد نقلة كبرى لتكرير البترول في إطار تطبيق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خاصة البنزين والسولار في 2023.

وأثنى النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، على شركة ميدور، مؤكدًا أن تلك الشركة صرح وفخر لمصر، وإن كانت حضارة الفراعنة في العصور السابقة فخر للمصريين فصرح ميدور هو الكرنك في العصر الحديث.

وأكد الجبلاوي، أن عصر الرئيس السيسي سوف يكون مهدا للحضارة الحديثة وبناء الجمهورية الجديدة، حيث الإنجازات في كل مجال، مشيرا إلى أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من منتجات البترول خلال عامين هو إنجاز كبير وحلم من أحلام المصريين.

وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، أن الزيارة تأتِ في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وتفقد التوسعات الجديدة بشركات البترول والتي تحققت مؤخرا.

وأضافت رشا رمضان، خلال زيارة وفد لجنة الطاقة لشركة ميدور بالإسكندرية، أن الإنجازات في عهد الرئيس السيسي تظهر في كافة المجالات والقطاعات وتأتِ في مساعي بناء مصر الحديثة.

وقال عمرو قطامي، عضو اللجنة، إن زيارة شركة ميدور كشفت حجم الإنجازات التي تتم في عهد الرئيس السيسي ليس فقط في مجال تكرير البترول، ولكن الاكتشافات الجديدة، بل والإنجازات في كافة القطاعات.

ومن جانبه، قال الناىب حمدي سليمان، خلال الزيارة، إن التوسع في التكرير يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، مما يوفر مبالغ كبيرة كانت تستخدم للاستيراد لسد النقص في الطلب المحلي وهو ما يمثل خطوة كبيرة.

وأشاد النائب، دودو العمدة، عضو لجنة الطاقة، بزيارة الشركة، مؤكدا أنها تُعد من الزيارات المهمة، لتفقد تطوير قطاع رئيسي يعد عمادا للتنمية، وهو قطاع الطاقة، مشيرا إلى جهود وزيرة البترول في كافة مجالات البترول وإنجازاته سواء في الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز أو الصناعات البترولية ومعامل التكرير.