«طاقة النواب» تناقش تحويل كهرباء الضغط المتوسط لكابلات أرضية بناهيا

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، اثنين من طلبات الإحاطة، حيث جاء الطلب الأول من النائبة هند رشاد، بشأن تحويل أسلاك الضغط المتوسط الهوائية بقرية ناهيا، بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، إلى كابلات أرضية، وإدراجه ضمن خطة العام المالي الحالي 2021-2022، وجاءت توصيات اللجنة في هذا الصدد مطالبة الجهة المسؤولة بسرعة الانتهاء من الطلب.

أما الطلب الثاني فمقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن تحويل خطوط الضغط العالي بقريتي (نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم) بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة إلى كابلات أرضية.

وجاءت توصيات اللجنة في الطلب الثانية بتأجيل هذا الاجتماع لمناقشة طلب الإحاطة بجلسة قادمة بحضور المحافظ بنفسه أو نائب المحافظ.

وعلقت إلهام درويش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة توزيع جنوب القاهرة، بأن هناك مناطق تم إدراجها بخطة «حياة كريمة»، كما أنه تم إجراء المقايسات وخطة للقريتين بالكامل وهناك تطوير شامل وكامل، موضحة أنه تم إدراج الجزء الذي يوجد به مشاكل بموازنة 2021، وأكدت خلال اجتماع لجنة الطاقة أن تطوير شبكة الجهد المتوسط بمركز كرداسة خلال عام.