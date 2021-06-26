يبدأ تنفيذه خلال شهرين.. تفاصيل «الأتوبيس الترددي»: لن يلغي التقليدي

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن النظام المروري الذكي سيساعد في فرض انضباط مروري لمنع التكدسات والعشوائية، فالطريق الدائري الجديد سيعمل على إعادة تأهيل وتنظيم المداخل والمخارج لتكون أكثر تقدما، موضحًا أن الأتوبيس الترددي لن يزيل الأتوبيسات التقليدية ولكنه سيساهم في تنظيمها وتقليلها، كما جرى تدعيم الشركة المصرية للصيانة الذاتية التابعة لهيئة الطرق والكباري، بوسائل صيانة حديثة التي تعمل على الحفاظ على البيئة والموارد.

وأضاف «مصطفى»، خلال حواره في برنامج «مصر بتبني»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن مصر قديما كانت تمتلك 38 كوبري على النيل، ولكن وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بدأ العمل على تقليل المسافات بين محاور النيل لتصل إلى 25 كيلو خاصة في صعيد مصر، «ونتيجة للتوجيهات نفذنا محاور نيل تربط كافة طرق غرب وشرق النيل»، مؤكدًا أن المحاور النيلية ساهمت في تخفيف التكدسات، وهيئة الطرق تتعاون وتتواصل مع الجهات المعنية والمحافظات ووزارة الإسكان والكهرباء وغيرها.

وأردف رئيس هيئة الطرق والكباري، أن محطات الأتوبيس الترددي الذي سيوجد على الطريق الدائري ستبدأ خلال شهرين، كما أن الأتوبيس الترددي سيكون له طريق منعزل عن الطريق الدائري له محطات معينة تمنع الوقوف العشوائي، منوها إلى أن شبكة الطرق القومية تربط بين جميع أنحاء البلاد، كما ذكر أن طريق الصعيد الغربي سيكون جزءً من مشروع القاهرة كيب تاون، وجرى الانتهاء من 230 كيلو من أصل 1155 كيلو بداية من القاهرة وحتى المنيا.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من طريق الصعيد الغربي، والذي يبدأ من المنيا وحتى ديروط، موضحا أن الطريق سيضم 3 حارات للملاكي وأخرى للنقل، كما أن حارة سيارات النقل ستكون خرسانية لمواجهة الحمولات الزائدة، مؤكدًا أن الشركات المصرية بدأت في التطوير من أجل إخراج مشروع طرق عالمي ومطابق للمواصفات، منوها إلى أن القيادة السياسية وجهت ببدء العمل على المحاور المتقاطعة مع الدائري، وذلك من أجل تخفيف التكدس والتزاحم.

وواصل: «متابعة الرئيس السيسي المستمرة لشبكة الطرق دليل على قناعة القيادة السياسية بأهمية شبكات الطرق ومدى تأثيرها على الدولة والاقتصاد».