خبير في الشأن الأفريقي: الرئيس السيسي عزز علاقة مصر بدول حوض النيل

قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الشأن الإفريقي والأمن القومي، إن الدولة المصرية حرصت منذ تاريخها القديم على تنظيم علاقاتها بدول حوض النيل، من خلال التحاور والتشاور في كل القضايا المتعلقة بالنهر، لتوظيفه بشكل جيد حتى يعود بالنفع على دول الحوض بالكامل، لافتا إلى أن مصر حافظت أيضا على حقها التاريخي في المياه مع دول الحوض.

وأضاف «عبد الواحد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن مصر دائما ما تولي دول حوض النيل أهمية خاصة، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليزور عددا كبيرا من الدول الأفريقية في الجنوب، وعددا من دول حوض النيل، ما أدى إلى توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول.

وأوضح أن مصر شاركت في عدد من المشروعات الهامة بمختلف الدول الأفريقية، كان أهمها ما جرى قبل 95 عاما عندما قامت مصر بإنشاء أحد السدود السودانية، كما ودفعت مصر تكاليف إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في الدولة نفسها، وكذا حفر عشرات الأبار في دولة كينيا، كما تم تقديم منح لهم وصلت كلفتها لـ2 مليون دولار، وأيضا إنشاء مراكز بحوث المياه في دولة تنزانيا، ما لاقى ترحيبا كبيرا من تلك الدول على دور مصر الريادي في القارة.

وأكد أن الدولة المصرية لم تتدخر جهدا في خلق آليات التعاون ما بينها وبين الدول الأفريقية كافة في مختلف العصور والفترات الزمنية.