باحث اقتصادي: الموازنة الجديدة زادت 6 أضعاف منذ 2014

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموازنة الجديدة للدولة لعام 2021-2022، زادت فيما يخص دعم الأجور والفئات الأولى بالرعاية، حيث إن باب الأجور يستفيد منه ما يقارب الـ5.4 مليون مواطن، يعيلون ما يقارب الـ20 مليون شخص، وارتفعت من 353 مليار جنيه في الموازنة الماضية لـ361 مليار جنيه في الحالية.

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فبالرغم من انخفاض أسعار المواد التموينية على المستوى الداخلي خلال الفترة الماضية، إلا أن الدعم لم ينخفض ولكنه زاد بما يقارب الـ4 مليارات جنيه.

وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة زادت بما يقارب الـ161 مليار جنيه عن العام الماضي في مجملها، وفي حال مقارنتها بموازنة عام 2014، فسيكون ارتفاعها بما يقارب الـ6 أضعاف، لافتا إلى أنه وبالنسبة لقطاع الصحة فتم دعمه ليصل لـ152 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 16% عن العام الماضي، مع استثناء معدلات التضخم، «دي زيادات مهولة وتؤكد أن الدولة مهتمه بقطاع الصحة».

وأكد أن باب الدعم وبالرغم من انخفاض باب السلع والخدمات، إلا أن الدولة قامت بتخصيص أجزاء كبرى من الموازنة العامة للدولة لدعم الفئات الأكثر أولوية واحتياجا.

وفي 14 يونيو، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون ربط الموازنة ومشروعات قوانين ربط الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 55 هيئة وموازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي ووزارة العدل للعام المالي 2021-2022، وبلغت جملة استخدمات الموازنة العامة 2 تريليون و461 مليار جنيه موارد الدولة بالموازنة الجديدة، وبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.