«الأعلى للثقافة» يعلن غدا 16 فائزا بجائزة الدولة للمبدع الصغير

كشف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير بالأوبرا، مشيرا إلى أن مصر أول دولة عربية تنفذ هذه الجائزة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار جائزة الدولة للمبدع الصغير خطوة في غاية الأهمية، وخطوة أخيرة لخطوات سابقة في هذا الصدد.

وأضاف «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه تم الإعلان عن الجائزة نهاية فبراير الماضي، وبعد مرور أربعة أشهر، تم التواصل مع الأطفال المستهدفين بكل الوسائل الممكنة، كما تم تخصيص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بهدف الترويج لـجائزة الدولة للمبدع الصغير، وهذه الجائزة مقدمة لكل أطفال مصر دون تمييز ودون تفرقة.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أنه تقدم للجائزة 4300 عمل من كافة محافظات مصر، والجائزة تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، كما أن وزارة الثقافة تقدمت بفكرة للحكومة لاعتماد جائزة الدولة للمبدع الصغير حتى صدق عليها مجلس النواب، ثم تم التصديق من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأردف أن قصور الثقافة، كان لها دور مهم في الإعلان عن جائزة المبدع الصغير وتم تحديد عدد من قصور الثقافة بعينها للتقديم للاشتراك في المسابقة، والفترة الزمنية للتقدم للجائزة كانت قصيرة نسبيا، وفي النهاية سيكون هناك 16 مبدعا صغيرا بواقع 8 (من 5 إلى 12 سنة) و8 مبدعين (من 12 إلى 18 سنة)، وسيتم الإعلان عنهم غدا الأحد، ومجال الرسم حظى بإقبال كبير من التقديم بجائزة الدولة المبدع الصغير، مؤكدًا أنه بعد توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين سيكون هناك رعاية لاحقة لكل الفائزين.