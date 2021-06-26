«التثقيف الصحي للمرأة العاملة».. ندوة بدار الكتب الثلاثاء المقبل

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة بعنوان «التثقيف الصحي للمرأة العاملة»، ويتحدث خلالها كل من: الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، والدكتور عمرو حسن، رئيس مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. وتقام الندوة في تمام الساعة 12 من ظهر الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 بقاعة علي مبارك بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وتأتِ الندوة في إطار اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وإتاحة المناخ الصحي المناسب لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في جميع مجالات العمل، كما تواكب الندوة برنامج وزارة الثقافة الموجه للمرأة.

وتقام الندوة بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عمرو حسن، كمبادرة من الهيئة لتنمية التثقيف الصحي لدى المرأة العاملة، وإرشادها نحو العناية بصحتها ودفعها نحو الاستفادة من حملات الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة التي تنظمها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة، وكذا التوعية بصحة المرأة الحامل، وصحة الأم، وصحة الطفل، وغيرها من النواحي التي تهم المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة، التي قد يشغلها في أغلب الأحيان العمل والاهتمام بالبيت ورعاية الزوج والأطفال عن الاهتمام بصحتها.