وزارة الثقافة تشارك في الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام اليوم

تشارك وزارة الثقافة المصرية في الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام والذي يوافق يوافق اليوم 17 مايو، حيث تعرض قناة وزارة الثقافة لأول مرة، إحدى نوادر حلقات صالون الأوبرا الثقافي، والتي استضافت النجم عادل إمام ليروي ملامح تاريخه الفني الثري والكثير من المواقف التي صادفته أثناء مسيرته حتى تربعه على عرش النجومية وحصوله على لقب الزعيم.

أبرز المعلومات عن عادل إمام:

- ولد في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 17 مايو 1940

-تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

- بدأ حياته الفنية في ستينيات القرن الماضي على مسرح الجامعة.

-كانت بدايته في السينما عام 1962 بأدوار صغيرة ثم بدأت شهرته في منتصف السبعينيات.

-تم اختياره عام 2000 سفيراً للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة.

مسيرته الفنية:

تجاوزت أعماله 160 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتعتبر السبعينيات بداية شهرته وقيامه بأدوار البطولة في مجموعة من الأفلام منها «البحث عن فضيحة» ، و«احنا بتوع الأتوبيس»، و«عنتر شايل سيفه»، وواصل نجاحه في الثمانينيات بمجموعة أخرى من الأفلام منها «حب في الزنزانة»، و«الغول»، و«حتى لا يطير الدخان».

وفي التسعينيات قدم مجموعة مهمة من الأفلام منها «الإرهاب والكباب»، و«طيور الظلام»، و«المنسي»، و«الإرهابي»، و«النوم في العسل»، بجانب مسرحيات «شاهد مشافش حاجة»، و«الزعيم» و«بودي جارد».

ثم اتجه عادل إمام لتقديم الأعمال التليفزيونية بعد ذلك، فقدم مسلسل «فرقة ناجي عطالله»، و«صاحب السعادة»، و«أستاذ ورئيس قسم» وغيرها.

جوائز حصل عليها عادل إمام:

جائزة أفضل ممثل لعام 1995 عن فيلم «الإرهابي» من مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2005، وجائزة أفضل ممثل لعام 2007 عن فيلم «عمارة يعقوبيان» من مهرجان القاهرة السينمائي، الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة من الصنف الأول من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عام 2016، وغيرها من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية.