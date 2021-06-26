تفاصيل إصابة ابنة الفنانة منال سلامة بمرض ADHD

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع خبر إصابة ابنة الفنانة منال سلامة بمرض ADHD، خلال الساعات الماضية، والذي أعلنت عنه مؤخرا، وتصدر اسمها محركات البحث على جوجل.

إصابة ابنة الفنانة منال سلامة بمرض ADHD

أعلنت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، خلال لقائها في برنامج «في البوكس» عبر قناة Gossips بموقع YouTube، معاناتها مع مرض فرط الحركة «ADHD».

قالت أميرة: لم أشاهد مسلسل «خلي بالك من زيزي» الذي تناول مرض ADHD ولكنه يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماما عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.

وأضافت «مصر لا نتحدث بجدية عن الصحة في البداية، فعندما تم تشخيصي بالمرض، كان رد أبي وأمي مفيش حاجة كده، ادعي وصلي، ولكن مع الوقت وبدأوا يقروا ويعرفوا الموضوع، حتى المدرسين في أمريكا قالولي إني شاطرة، وأصبحت سعيدة وشعرت بالطمأنينة أن كل ما تعانيه سواء من نسيان أو عدم تركيز أو حتى كسل هو بسبب مرض.

ابنة منال سلامة في مسلسل «ولاد ناس»

شاركت أميرة أديب في السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل «ولاد ناس» والذي يعتبر التجربة التمثيلية الأولى لها.

مسلسل «ولاد ناس» بطولة صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمي وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني وندى عادل وطارق عبدالحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان، كما شارك في المسلسل عدد كبير من الوجوه الشابة الجديدة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يناقش مشاكل الشباب في فترة المراهقة وعلاقته بأهلهم.