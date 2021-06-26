استشاري تغذية تقدم 15 نصيحة لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع

يُعد الشعور بالجوع المستمر، أمرا مزعجا لكثير من الرجال والنساء والشباب أيضا، خاصة كونه عاملا أساسيا في زيادة الوزن، كما أن الفتيات يبحثن عن طرق لسد الشهية دون اللجوء للعقارات الطبية، وبالطبع هناك عدة طرق طبيعية لسد الشهية المفتوحة وتقليل الشعور بالجوع، التي بلا شك ستساعدك في إنقاص وزنك إلى حد كبير، وهذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، خلال حوارها في برنامج «ست الستات»، مع الإعلامية دينا رامز، على شاشة «صدى البلد».

وترصد «الوطن» أبرز تصريحات استشاري التغذية العلاجية في السطور التالية:

- يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، يعتمد في أساسه على تناول كمية أكبر من البروتينات وأقل من الكربوهيدرات، نظرا لكون البروتينات تساعد في إحساسك بالشبع لفترة أطول، كما أنها تحد من زيادة نسبة الدهون في الجسم.

- تناول كميات كبيرة من الألياف يساهم في شد المعدة وإبطاء معدل إفراغها والتأثير على إفراز هرمون الامتلاء، علاوة على إضافة الزنجبيل إلى وجباتك في كل وجبة تتناولينها.

- تناول كميات كبيرة من الألياف يساهم في الشعور بالشبع إلى حد كبير، خاصة مع تقسيم الوجبات بشكل صحيح على مدار اليوم بحيث يكون هناك 3 وجبات أساسية متكاملة وبينها 3 أخرى صغيرة.

- الحرص على أن يكون الفرق بين الوجبة الرئيسية والصغيرة 3 ساعات؛ مما يمنح الجسم فرصة للشعور بالجوع، ويجب تناول الفواكه كثمار بدلاً من عصرها.

- تناول الطعام أيا كان نوعه يساهم في شعورك بالشبع على عكس شرب السوائل، وكذلك شرب المياه ضروري وبكميات كافية خلال اليوم، نظرا لكونها تساهم في شعورك بالامتلاء، ويجب الحرص على تناول 2 كوب ماء قبل وبعد كل وجبة.

- هناك كورس تخسيس لمرضى السمنة يختلف تماما عن تلك الأدوية التي تباع عبر مواقع السوشيال ميديا من مجهولي المصدر، ويحتوي على مكملات غذائية عالية التركيز.

- المكملات الغذائية تكون المادة الفعالة لها ألياف طبيعية وأعشاب؛ التي لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بآمان كامل دون حدوث أي مضاعفات.

- الأطفال يمكنهم تناول الأناسيليوم أو السيليوم وهما المناسبان لهم، لأنك لا تستطيع أن تمنع طفل عن تناول الأكل المحبب له، مشيرة إلى أنها ضد أن يخضع الطفل لبرامج غذائية.

- من الممكن أن نُعطي الطفل الأناسيليوم، ويتم إذابته في القليل من المياه، ويمكن أن نقول له أنه عصير، وسيجعله يشعر بالعطش فيتناول الكثير من المياه، ويقلل شهيته تدريجيا.

- كورس التخسيس يتميز بأنه يناسب جميع الأعمار حتى كبار العمر ومن تخطى الـ60 عاما، خاصة وأن هذا العمر يصاحبه العديد من المشكلات الصحية من ضغط وسكر وأمراض القلب وغيرها.

- كورس التخسيس يتميز بأنه يجعل كبار السن، الذين قد يكونوا فاقدين لنسب الحرق لمن هم فوق الـ60 عاما، ويفقدون وزنهم دون حرمان من الطعام، بل ويستطيعون التغلب على الأمراض المصحابة لهم في هذا العمر.

- استطاعت أن تتعامل مع حالة لسيدة تبلغ من العمر 69 عاما، وأنقصت من وزنها 40 كيلو، على الرغم مما تعاني منه من أمراض.

- التعامل مع كبار السن يلزمه حذر ودقة، لأن هذا العمر يصاحبه أمراض الشيخوخة من قلب وسكر وضغط وعظام بالإضافة إلى ضعف الحرق.