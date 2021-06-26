خبيرة تغذية تحذر من الخبز الفينو: يسبب السمنة ويؤدي للزهايمر

يعد الخبز الفينو من الأغذية الرئيسية على طاولة الطعام والتي يُكثر البعض من تناولها، كما تضعه الأمهات بشكل دائم في «اللانش بوكس» المدرسي للطلاب.

الكثير من الدراسات البحثية أكدت خطورة الخبز الفينو على الصحة، ففضلا عن أنه سببًا رئيسيًا في عسر الهضم، يعد أحد الأسباب الرئيسية للسمنة، على عكس الخبز البلدي الذي يحتوي على ألياف طبيعية تنشط عملية الهضم وتمنع الإمساك.

ومن جانبها، تقول الدكتورة آمال صبري، استشاري التغذية العلاجية إن الخبز الفينو مصنوع من دقيق أبيض، بالإضافة الى الباتية والكروسون والحلويات والكثير من المعجنات، وهو عبارة عن نشويات بسيطة تتسبب في سرعة ارتفاع مستوى سكر الدم بشكل سريع.

اوضحت لـ«الوطن»، أن السكريات البسيطة تتسبب في رفع الأنسولين سريعا في الدم، وحينما يرتفع الانسولين يتم حرق السكر وبالتالي يتسبب ذلك في الشعور بالجوع، حيث يشعر الشخص الذي يتناوله بأنه «هفتان»، وهو ما يدفعه الى تناول الطعام مرة ثانية وثالثة وهكذا، وهو ما يتسبب في زيادة الوزن.

الخبز الفينو قد يتسبب في الإصابة بالزهايمر والسمنة

وأضافت، أنه مع الأشخاص الذين اعتادوا على تناول تلك الأغذية غير الصحية من تلك المخبوزات التي تصنع من النشويات البسيطة، وكذلك مع تناول المياه الغازية يحدث ما يسمى بمقاومة الأنسولين وهو ما يتسبب في السمنة، وتراكم الدهون في منطقة البطن، ما يؤدي الى الاصابة بأمراض الضغط، وتحديدًا الضغط العالي وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى الزهايمر والاصابة بالسمنة بطبيعة الحال.

أهمية تناول الخبز البلدي

وأكدت «صبري»، على أهمية تناول الخبز البلدي لما له من فوائد للصحة واحتوائه على الألياف والبروتينات الصحية، وكذا الاهتمام بالعادات الصحية السليمة وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة والبعد عن تناول المشروبات الغازية.