بريطانيا تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا منذ فبراير الماضي

سجلت بريطانيا اليوم السبت، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، منذ أوائل فبراير الماضي، ودشنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية مبادرة جديدة لزيادة معدلات التطعيم.

وأظهرت الإحصاءات الحكومية إصابة 18270 شخصًا بالفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، وهو أعلى معدل يومي للإصابات منذ 5 فبراير.

وأصيب ما يقرب من 100 ألف شخص بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تعادل 50 % مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكان رفع قيود الإغلاق كما هو مخطط.

وشهدت الإصابات اليومية ارتفاعًا حادًا بعض الشيء خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتسجل 2000 إصابة.

واعتبر علماء بالحكومة البريطانية أن سلالة دلتا، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند، أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 80 بالمائة مقارنة بالسلالة السائدة السابقة، كما وجدوها مسؤولة عن جميع حالات الإصابة الجديدة تقريبًا في المملكة المتحدة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ومعظم الحالات المؤكدة الجديدة كانت بين الفئات العمرية الأصغر التي لم تتلق بعد لقاحات كوفيد-19.

وجاء الارتفاع الأخير رغم افتتاح المئات من مواقع التطعيم، منها الملاعب ومراكز التسوق، في إنجلترا خلال نهاية الأسبوع في محاولة لنشر عدد أكبر من اللقاحات، خاصة بين الفئات العمرية الأصغر سنًا.

وقال وزير توزيع اللقاحات ناظم الزهاوي: إن «هذا إنجاز استثنائي، ومن الرائع أن نرى الكثير من الشباب يتقدمون لتلقي اللقاح، ويقومون بواجبهم لحماية أنفسهم وأحبائهم».

وأدى انتشار متحور الفيروس «دلتا»، إلى توقف خطط حكومة المحافظين لرفع جميع القيود على الاتصال الاجتماعي في إنجلترا هذا الأسبوع.

وتقضي الخطة برفع هذه القيود في 19 يوليو، لكن رفع القيود يعتمد إلى حد كبير على قدرة التطعيمات على حماية الفئات الأضعف والأكثر قابلية للعدوى.

وتنتهج المناطق الأخرى من المملكة المتحدة، «أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية» خططًا مماثلة.