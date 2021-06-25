بريطانيا تعتزم إلغاء الحجر للحاصلين على اللقاح رغم ارتفاع الإصابات

أعلنت بريطانيا عزمها تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا، والسماح لمن تلقوا جرعتي لقاح بالسفر إلى بعض الدول دون الاضطرار إلى الدخول في حجر صحي طوعي لدى عودتهم رغم ارتفاع إصابات كورونا، حيث صرحت وزارة النقل أنها تتوقع تطبيق هذه السياسة الجديدة تدريجيا في وقت متأخر من هذا الصيف وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وستطبق السياسة المعدلة على الحاصلين على تطعيم كامل، والمسافرين إلى دول أدرجتها الحكومة على قائمة تشمل معظم دول العالم، منها الولايات المتحدة وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الخطط بعد مطالبة شركات الطيران بتخفيف قيود السفر دوليا، التي أصابت صناعتهم بالشلل، كما خرج محتجون في بريطانيا الأربعاء، بينهم طيارون ومالكي فنادق وشركات سياحية، مطالبين الحكومة بمساعدتهم.

وقال وزير النقل والمواصلات، غرانت شابس، في بيان: «نمضي قدما في جهود إعادة اطلاق السفر الدولي بأمان هذا الصيف، بفضل نجاح برنامجنا للتطعيم، وبات بإمكاننا الآن بحث إلغاء شرط الحجر الصحي للقادمين إلى بريطانيا ممن تم تطعيمهم بالكامل من الدول المدرجة بالقائمة الحكومية، في دليل على إحراز تقدم حقيقي».

يشار إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من 61 % من السكان البالغين في المملكة المتحدة كاملا بينما تلقى 83 % جرعة لقاح واحدة فقط حتى الان، بينما أضافت الحكومة 17 دولة ومنطقة واقليما، تشمل مالطا وجزر البليار وماديرا، إلى قائمتها الخضراء للمناطق الآمنة، حيث لن يضطر المسافرين إليها إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام عند عودتهم إلى البلاد، وسيبدأ العمل بهذا القرار من 30 يونيو حزيران.

ورغم خطط إلغاء الحجر الصحى، ذكرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد لحالات العدوى منذ مطلع فبراير،كما سجلت البلاد أيضا 21 وفاة بالفيروس .