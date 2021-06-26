الأمن يكشف لغز اختطاف رجل أعمال بالدقهلية.. «السر في 75 ألف جنيه»

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، لغز اختطاف رجل أعمال في الدقهلية، وتبين قيام 6 أشخاص باختطافه لوجود خلافات مالية بسبب توظيف الأموال.

التحريات: بلاغ من زوجة المجني عليه

وأفادت التحريات بأنه تبلغ لمركز بلقاس بمديرية أمن الدقهلية، من ربة منزل مقيمة ببندر طلخا دائرة المركز، بغياب زوجها 39 سنة، مالك شركة بالقاهرة، مقيم بدائرة قسم العبور بالقليوبية، له معلومات جنائية مسجلة، وتلقيها رسالة صوتية وموقع جغرافي من زوجها من هاتف محمول «مُحدد» على تطبيق واتس آب، مفادها «أنا اتخطفت»، وبالانتقال للعنوان المرسل من زوجها تبين أن الشقة بمنطقة في بلقاس، ووجود زوج المبلغة مكبل بسلسلة حديدية من قدميه.

وتوصلت التحريات بالتنسيق مع أمن القليوبية إلى أن مرتكبي الواقعة، وهم «عامل توصيل طلبات، 33 سنة، مقيم بدائرة المركز، عامل بمطعم، 28 سنة، مقيم بدائرة مركز الحسنية بالشرقية، وسائق 48 سنة، مقيم بشارع السوبر جيت دائرة قسم أول السلام بالقاهرة، و3 آخرين»، لوجود خلافات مالية ومعاملات تجارية عجز عن سدادها الأخير بمبلغ مالي يقدر بنحو «مليون و700 ألف جنيه».

اعتراف بارتكاب الجريمة بسبب 75 ألف جنيه

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لتحصل المجني عليه منهم على مبلغ «75 ألف جنيه» بقصد استثمارها في التجارة نظير ربح شهري إلا أنه لم يفي بذلك أو رد المبلغ.

وأضاف المتهمين أن المجني عليه أجبرهم على توقيع إيصالي أمانة وعقد بيع للسيارة خاصته، واستيلائهم عليها، وعقب ذلك قاموا بتسليم المجني عليه للسادس والذي تربطهم به علاقة صداقة، لقيام المجني عليه بالنصب عليه أيضًا في مبالغ مالية لوجود معاملات تجارية بينهما.