كيف تعرف نتيجة الترقيات المنتظرة في يوليو؟.. المركزي للتنظيم يوضح

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نتيجة الترقيات في شهر يوليو 2021 المقبل، ومن سيكون سعيد الحظ الذي سيحالفه التوفيق للترقي، من خلال تقارير الكفاءة والإنتاج، وفي إطار ذلك حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن يقدم خلال الشهور الماضية، خدمة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للتعرف على نتائج الترقيات وموقفهم منها.

شروط وقواعد الترقيات على العاملين والموظفين بالجهات الخاضعة لقانون 81

وتنطبق شروط وقواعد الترقيات على العاملين والموظفين بالجهات التابعة والخاضعة لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، حيث يتم عن طريقها التعرف على مستواهم الوظيفي ودرجات الترقية المستحقين لها، في الخطوات التالية:

1-الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر الرابط التالي (http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx )

2- القيام باختيار نوع المجموعة الوظيفية.

3- كتابة وتدوين الدرجة المالية.

4- تدوين تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

5- القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016.

6- الضغط على كلمة «بحث» ثم الانتظار قليلا للتحميل.

حصول الموظف على تقرير ممتاز في العامين السابقين مباشرة قبل موعد الترقية

جدير بالذكر أن مواد قانون لخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وضعت معايير وشروطا وضوابط عديدة يجب أن تتوافر في الشخص المرشح للترقية، ومن بينها:

- حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بدرجة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

- اجتياز الموظف التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها بنجاح، وفقا لما نصَّت عليه المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

- نصت مواد قانون الخدمة المدنية على توافر شرط ضرورة أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وأن تكون في نفس المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

- أن يستوفي الموظف شروط شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.

- أن تتوافر فيه شروط المدد البينية المنصوص عليها في قانون81، وهى 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.