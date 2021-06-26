محافظ كفر الشيخ: السماح بالتشطيبات الداخلية للمنازل المرخصة حتى الرابع

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عن السماح بأعمال التشطيبات الداخلية لأصحاب المنازل المرخصة حتى الدور الرابع، شريطة عدم إشغال الطريق، وعدم التشوين، أما بالنسبة لأعمال التشطيبات الخارجية للمنازل المرخصة، يتم السماح بها بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بمجلس المدينة، للحصول على موافقة لإجراء التشطيبات بها.

ودعا محافظ كفر الشيخ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، إلى زيارة المشروعات القومية التي يجري تنفيذها في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الـ12 لمحافظ كفر الشيخ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات الخدمية، حيث وجه إليهم الدعوة لزيارة المشروعات القومية، إضافة إلى الأعمال الجارية في عدد من قرى مركز مطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى أعمال مشروعات الصرف الصحي، التي بدأت في عدد من القرى، سواء بدء انشاء أو استكمال، بعد توقف لعدة سنوات.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ أعمال رفع كفاءة الكهرباء بالمدن والقرى، إضافة إلى الخدمات المقدمة من جانب مديرية الصحة، واستقبال متلقي لقاح كورونا، وانخفاض نسبة الإصابة، مطالباً بالمزيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة المواطنين.

وناقش محافظ كفر الشيخ خطة رصف الطرق والشوارع بمدن المحافظة للخطة الاستثمارية لعام 2021-2022، وتم عرض خريطة التغيرات المكانية لرصف الطرق التي تخدم كثافات سكانية أعلى، وتؤدي إلى وحدات خدمية للاستفادة المثلى من رصف تلك الطرق، وتكون الأولوية باستهداف رصف الطرق التي تربط القرى بالطرق الرئيسية.

وتم في هذا الصدد، عرض خطة الطرق المقترحة، بالإضافة الأولية للطرق التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها، وتشمل مياه شرب وصرف صحي وتليفونات وكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى رصف الطرق الضيقة بالأنترلوك، مطالباً أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترحاتهم الخاصة برصف الطرق لدراستها.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

وفي بداية الاجتماع، كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، لبلوغه السن القانونية، متمنين له التوفيق في حياته القادمة، مشيدين بأدائه المتميز خلال توليه مهام عمله خلال الفترة الماضية.

كما استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات دوائرهم، خلال الاجتماع، وما يخص كل قطاع من القطاعات الخدمية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع نواب كل دائرة على حدة، لمناقشة المشكلات الخاصة بدوائرهم، بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن.