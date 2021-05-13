تكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بمدن وقرى كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم اليوم، والعمل بـ 3 ورديات، للرفع الفوري لأي تجمعات للقمامة والمخلفات، حرصا علي صحة المواطنين، مؤكدا أهمية قيام المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

وأضاف محافظ محافظ كفر الشيخ أن هناك متابعة دائمة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن، لافتًا إلى أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع الأحياء، للتأكد من استمرار غلق كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ ومنع التجمعات، وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وكذلك أعمال التطهير والتعقيم التي تقوم بها المحافظة في جميع الهيئات والمناطق، مناشدا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وحرصا على سلامتهم.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال النظافة بحي شرق وغرب العاصمة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم والرش، وغلق الحدائق والمتنزهات وغمر الحدائق العامة بالمياه.

وتابعت عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، تطبيق الإجراءات الاحترازية، وغلق الحدائق والمتنزهات، وكورنيش النيل، وغمر الحدائق بالمياه وخلوها من المعيدين، في أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة الإجراءات الاحترازية من خلال غرف العمليات المشكلة من نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء والأجهزة المعاونة على مدار الساعة، ورصد أي مخالفات ومتابعة سير المرافق مع متابعة إجراءات غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع الرحلات النيلية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات.

وتابع جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال حملات النظافة والتعقيم والتطهير والرش للشوارع وأمام المصالح الحكومية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقرارات مجلس الوزراء.