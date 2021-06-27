مجهولون يلقون قنبلة على عسكريين في طرابلس اللبنانية.. وإصابة اثنين

أصيب اثنان من رجال الأمن في مدينة طرابلس عاصمة محافظة الشمال اللبنانية، جراء قنبلة ألقاها مجهولون على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال موقع «لبنان 24» اللبناني، إنه فيما عزز الجيش انتشاره في محيط بلدية طرابلس، قام مجهولون برمي قنبلة على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة.

أعمال الشغب في طرابلس أسفرت عن إصابة 5 عسكريين في صفوف الجيش

وأضاف الموقع اللبناني، أن القنبلة أسفرت عن إصابة عنصر في المخابرات وآخر من جهاز معلومات الأمن العام، مشيرة إلى أن أعمال الشغب خلال الاحتجاجات في طرابلس أسفرت عن إصابة 5 عسكريين في صفوف الجيش فضلا عن عنصر آخر في قوى الأمن الداخلي.

وأوضح الموقع اللبناني، أنه في صفوف المدنيين، سقط 5 جرحى، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات في المدينة.

وفي صيدا، ثالث أكبر المدن اللبنانية وأكبر مدن محافظة الجنوب، اقتحم محتجون مبنى مؤسسة «مياه لبنان الجنوبي» عند البوابة الفوقا، على بعد مئات الأمتار من ساحة الشهداء، واحرقوا مدخل مبنى المؤسسة وعمدوا الى تحطيم سقف المدخل، احتجاجا على شح المياه ارتباطا بالتقنين القاسي بالتيار الكهربائي، وفقا لما ذكرته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية.

وتجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، وقالت إحداهن: «حبينا نسهر الوزير الليلة»، فيما توجه المحتجون إلى الوزير بالسؤال: «بتعرف إنو في عالم ما عاد قادرة تشتري دوا»، وفقا لما ذكره موقع «النهار اللبناني».

واندلعت احتجاجات في عدد من مناطق لبنان، على خلفية تسجيل الليرة اللبنانية انهيارا أمس السبت، بعد تجاوز قيمة الدولار الواحد 18 ألف ليرة لبنانية.