ذكرى سليماني.. مظاهرات عراقية تطالب بالثأر وإحراق صوره في لبنان (صور)

حلت اليوم، الذكرى الأولى لمقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، قاسم سليماني، والذي قتلته واشنطن قرب مطار بغداد في يوم 3 يناير من عام 2020، في غارة بطائرات دون طيار.

وأسفرت الغارة الامريكية في ذلك الوقت عن مقتل نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي، أبو مهدي المهندس.

واليوم، توجه آلاف العراقيين إلى «ساحة التحرير» وسط العاصمة «بغداد»، في ذكرى مقتل سليماني والمهندس، ورفع المتظاهرون صوره القائدين ونددوا بالقصف الأمريكي.

كما ردد العراقيون، شعارات تنادي بالثأر وإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وكانت قيادة «شرطة بغداد»، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن مباشرتها بتأمين الحماية للتجمعات في العاصمة العراقية، في ذكرى مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس. وظهر نائبان في البرلمان العراقي، «حسن فدعم» و«يوسف الكلابي»، اليوم، في مقطع فيديو، وهما يتظاهران أمام السفارة الأمريكية ببغداد.

https://twitter.com/i/status/1345666636481777664

واحتج فدعم على السفارة الأمريكية، ووصفها بسفارة الشر، وهدد النائب العراقي، بأخذ الثأر منها، فيما وصف مستشار الامن الوطني في العراق، قاسم الاعرجي، مقتل المهندس وسليماني، بالاعتداء الاثم والانتهاك للسيادة الوطنية العراقية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكان العراق، شهد توترًا، الأسبوع الماضي، بعد تزايد تهديد فصائل عراقية مقربة من طهران بالثأر. واليوم، رفض الأمين العام لكتائب «حزب الله» في العراق، أبو حسين الحميداوي، في بيان، العبث بسلاح الكتائب، وقال إن الكتائب لن تدخل إلى «سفارة الشر»، ولن تطيح بالحكومة العراقية.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، توعد بالانتقام لمقتل سليماني، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتال قائد «فيلق القدس» السابق لأنه أربك كل حسابات واشنطن في المنطقة.

من جهته، رفض وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن إسرائيل تحاول خداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران ووصفه بالهراء. وكان الوزير الإيراني، اتهم، أمس السبت، إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

وفي لبنان، أقدم مجهولون على الاعتداء واحراق صورة سليماني على طريق عام «بريتال». و«بريتال» هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.

فيما رفع «حزب الله» اللبناني، راية عملاقة تحمل صور سليماني والمهندس وعماد مغنية عند تلة الحمامص في بلدة الخيام في محافظة النبطية، وفقا لما ذكرته قناة «إل بي سي» اللبنانية.

​وقتل عماد مغنية في 12 فبراير 2008، في العاصمة السورية «دمشق» ويعتبر أحد كبار القادة العسكريين في «حزب الله» اللبناني.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، إنه لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم. وجاءت تصريحات المسؤول اللبناني ردا على تصريحات قائد القوات الجوية في «الحرس الثوري الإيراني»، علي حاجي زادة، أمس السبت، والذي قال إن كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»الإخبارية الروسية.