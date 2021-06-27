بينهم ضابط سابق.. مقتل 5 أشخاص في حادث منطاد بالولايات المتحدة «صور»

لقى 5 أشخاص مصرعهم جراء حادث تحطم منطاد يعمل بالهواء الساخن في «ألباكركي» بولاية «نيو مكسيكو» الأمريكية جنوب غربي الولايات المتحدة، وتسبب الحادث بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة بضع ساعات بعدما اصطدم المنطاد بخط كهربائي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية والشرطة في الحادث، وقالت «شرطة ألباكركي» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «للأسف قضى 4 أشخاص متأثرين بجروحهم بسبب حادث المنطاد»، مشيرة إلى نقل شخص خامس إلى مستشفى محلي في حالة خطرة وغير مستقرة، قبل أن تعلن في وقت لاحق، وفاته متأثرا بجروحه».

«شرطة ألباكركي»: الضحايا هم 3 رجال وامرأتان

وأشارت «شرطة ألباكركي»، أن الضحايا هم 3 رجال وامرأتان، وأعمارهم تتراوح بين 40 و60 عاما، فيما أوضح موقع «ألباكركي جورنال»، أن ضابط شرطة سابق يدعى مارتن مارتينيز «59 عاما» وزوجته ماري مارتينيز «62 عاما» من بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء الحادث.

وقال رئيس «بلدية ألباكركي»، تيم كيلر، خلال مؤتمر صحفي، إن رقيب شرطة «مدارس ألباكركي» العامة، والضابط السابق مارتن مارتينيز، وزوجته ماري مارتينيز، قتلا الحادث، وفقا لموقع «كيو أو بي 4».

من جانبه، قال متحدث باسم «شرطة ألباكركي» في مؤتمر صحفي: «نعلم من تجاربنا هنا في ألباكركي أن الرياح تهب في بعض الأحيان أو تحدث أشياء تجعل من الصعب على المناطيد الطيران»، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما حدث، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال شهود للشرطة إن المنطاد اصطدم بخط كهرباء بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل، فيما أوضحت «شركة الكهرباء» المحلية، أن 13 ألف شخص، حرموا من التيار الكهربائي، مضيفة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن العطل تم إصلاحه وعاد التيار إلى المتضررين.