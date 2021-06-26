  مقتل 4 أشخاص في تحطم منطاد هوائي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

قُتل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر تحطم منطاد هوائي في ولاية نيو مكسيكو.

وسقط المنطاد في منطقة شجرية بالعاصمة بمدينة ألباكركي، أكبر مدن ولاية نيو مكسيكو، مضيفة أن شخصا آخرا نُقل إثر الحادث إلى المستشفى، وفقا لقناة «سى إن إن» الأمريكية.

وأوضحت القناة، أن الحادث وقع صباح اليوم حوالي الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي)، حيث اشتعلت النيران بالمنطاد حين سقوطه، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح ما بين 40 إلى 60 عاما، ومن بينهم المسؤول عن المنطاد.

فيما هرع رجال الإطفاء والشرطة المكسيكيين إلى موقع الحادث فور سقوط المنطاد.