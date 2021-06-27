عاجل.. انفجاران في «مطار جامو» الهندي.. والسلطات تعتقل شخصين

وقع انفجاران، اليوم، في «مطار جامو» الهندي، ما ألحق أضرارا بسقف مبنى بالمطار، فيما هرعت فرق إبطال القنابل وفريق من الطب الشرعي إلى الموقع في أعقاب الانفجارات.

وأشار مسؤولون، إلى أن الانفجار الأول وقع في الساعة 1:40 صباحا بالتوقيت المحلي، والآخر كان أضعف من حيث الشدة بعد ذلك بقليل، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وقال «سلاح الجو الهندي»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه تم الإبلاغ عن الانفجارين في المنطقة الفنية لمحطة جامو الجوية. تسبب أحدهما في أضرار طفيفة في سقف مبنى بينما انفجر الآخر في منطقة مفتوحة.

وأضاف «سلاح الجو»: «لم تلحق أية أضرار بأية معدات، والتحقيقات جارية مع الأجهزة المدنية».

وقال مسؤول من الشرطة الهندية، موكيش سينج، إنه تم إطلاق إنذار في جميع أنحاء «جامو» في أعقاب الانفجارات داخل المنطقة الفنية بالمطار جامو، فيما اعتقلت الشرطة شخصين بالقرب من المنطقة.

وكان موقع «أيه إن آي» الهندي، قال في وقت سابق، إن طائرتين اثنتين بدون طيار هاجمت «قاعدة جامو الجوية»، ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه لا يوجد أضرار في الطائرات في القاعدة جراء الهجوم، فيما أصيب شخصان اثنان بإصابات طفيفة.