بالفيديو.. مصرع 23 وإصابة 27.. قصة انفجار مصنع ألعاب نارية في الهند

لقى 23 شخصًا مصرعهم وجُرح 27 آخرين، الأربعاء، في انفجار وقع بمصنع للألعاب النارية في منطقة سكنية بمدينة باتالا بمنطقة جورداسبور في ولاية البنجاب الهندية.

وكان الانفجار، قد وقع بالمصنع، الذي يتكون من 3 طوابق في بلدة باتالا بولاية البنجاب الهندية بعد ظهر الأربعاء، ويقع المصنع في منطقة سكنية وغير مصرح له بشكل قانوني.

وقال نائب مفوض الشرطة، جورداسبور فيبول أوجوال: "كانت الأولوية العاجلة أمام إدارة المقاطعة عند وقوع الحادث إنقاذ الناس وتقديم المساعدات الطبية للأشخاص الذين أصيبوا"، وطبقًا لشهود العيان وقع الانفجار في حوالي الساعة 3:30 صباحًا "بالتوقيت المحلي" وخرج الناس من منازلهم حينما سمعوا صوت الإنفجار الشديد، بحسب موقع "indiatoday".

وكان الانفجار قويا لدرجة أنه ألحق أضرارا بـ 4 مبانٍ قريبة منها معبد ومركز كمبيوتر وجراج سيارات، وقال سكان محليون إن الانفجار سمع على بعد كيلومترات من وقوعه، وكان من ضمن الضحايا رجل دين يتناول الغداء في الطابق السفلي بالمعبد، وقُتلت امرأة وأصيب 4 آخرين حينما تسبب الانفجار في سقوط بعض قطع الحجارة عليهم، وتسبب الانفجار أيضا بإلحاق أضرارا بسيارات كانت متوقفة في مكان قريب من الحادث.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى، التي يشهد فيها المصنع حادثا من هذا النوع، ففي عام 2017 وقع انفجار بالمصنع أسفر عن مصرع شخص واحد، وقدم بعض السكان المحليين العديد من الشكاوى إلى إدارة المنطقة مطالبين بإغلاق المصنع.

وأعرب الرئيس الهندي رام ناث كوفيند عن حزنه قائلا، "أحزن لمعرفة المزيد عن الخسائر في الأرواح بسبب وقوع انفجار في مصنع المفرقعات النارية في باتالا، البنجاب"، وقدم نائب الرئيس فينكايا نايدو وزعيم المؤتمر راهول غاندي تعازيهما للضحايا.