إجمالي الشفاء من «كورونا» عالميا يتخطى حاجز الـ 166 مليون حالة

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، حاجز 166 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس166085857 حالة، فيما بلغ إجمالي إصابات «كورونا» عالميا، إلى 181556419 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3932952 حالة.

الصين تسجل 14 حالة إصابة وافدة بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم، 14 حالة إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس السبت، في «البر الرئيسي الصيني»، بينما لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة محلية العدوى بالمرض.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية الصينية»، في تقرير يومي، إن من بين الحالات الوافدة، تم تسجيل 5 حالات في يوننان و4 في فوجيان وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وشانغهاي وقوانجدونج وسيتشوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، أو حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا»، امس السبت.

ارتفاع إجمالي وفيات الهند إلى 395751 حالة

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية الهندية، 50040 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 1258 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 30.23 مليون، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 395751 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة، ‏‎10881‎‏ إصابة ‏جديدة و ‏‎352‎‏ حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33437643 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 601221‎‏ حالة.‏

الجمهوريون يطالبون بإقصاء فاوتشي عن رئاسة «المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية»

وكان أعضاء جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، طالبوا بإقصاء أنتوني فاوتشي عن رئاسة «المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية»، فيما اتهم بعضهم المسؤول الأمريكي، بالكذب في شهادة أدلى بها في الكونجرس، في أعقاب صدور كتاب جديد، بعنوان: «سيناريو الكابوس: داخل استجابة إدارة ترامب للوباء الذي غير التاريخ»، أظهر كيف أمر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فاوتشي بإنهاء المنحة الأمريكية لمختبر ووهان الصيني للفيروسات في أبريل 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 64134 إصابة و1593 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 18.385 مليون حالة، فيما وصلت حصلية الوفيات جراء الإصابات بالفيروس إلى 512735 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي كولومبيا، سجلت البلاد، امس السبت، 33595 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و 693 وفاة جديدة لتصل حصيلة الإصابات إلى 4126340، فيما بلغت الوفيات في البلاد إلى 104014 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الكولومبية، 29099 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من «كورونا» إلى 3829487 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات تركيا إلى 5404144 حالة

وفي تركيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 5266 إصابة و51 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5404144 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 49524 حالة.

وسجلت وزارة الصحة التركية، 7402 حالة شفاء من الفيروس، لتصل حصيلة حالات التعافي من «كورونا» إلى 5269294 شخصا.

وفي إسرائيل، حذرت وزارة صحة دولة الاحتلال الإسرائيلي، من توسع وامتداد الموجة الـ 4 من «كوورنا» في اسرائيل الى «المجتمع العربي» قريباً، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

عربيا، سجلت الكويت ،أمس السبت، 1661 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات 349923 والوفيات 1919 حالة، فيما أعلنت البحرين، تسجيل 302 إصابة جديدة و6 وفيات، سجلت السلطات البحرينية، تعافي 689 حالة إضافية ليص إجمالي حالات الشفاء إلى 259234 شخصا.

وفي تونس، سجلت البلاد، أمس السبت، 4664 إصابة جديدة، و 90 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، إن إجمالي الإصابات، وصل إلى 403493 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى14579 حالة.

موسكو: حوالي 2.5 مليون جرعة من «سبوتنيك لايت» ستكون جاهزة للاستخدام بحلول نهاية يونيو

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أمس السبت، إن الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة، ستدخل قريبا في دائرة التداول المدني، موضحا أن حوالي 2.5 مليون جرعة من اللقاح ستكون جاهزة للاستخدام بحلول نهاية الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» الصينية.

وفي هايتي، حذر «اتحاد الصيادلة» في البلاد، أمس السبت، من مخاطر إدخال لقاحات مزيفة إلى البلاد، بعد السماح، للقطاع الخاص باستيراد لقاحات مضادة للفيروس، الخميس الماضي فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ان هايتي، لم تُطلق حتى الآن أي حملة عامة لتطعيم السكان.

وكانت وزارة الصحة في هايتي، أعلنت في وقت سابق، أنها يجب أن تتلقى 130 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا» البريطاني، بين أوائل ومنتصف يوليو المقبل عبر برنامج «كوفاكس» الذي تديره منظمة الصحة العالمية.