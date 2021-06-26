ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 181.1 مليون.. والهند تسجل 48698 حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 181186023 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3925227 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 165773843 حالة.

وسجلت السلطات الصحية الهندية، نحو 48698 حالة إصابة جديدة بالفيروس و1183 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30183143 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 394493 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 600859 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، 14168 إصابة جديدة و409 حالات وفاة، ليبلغ مجموع الإصابات في البلاد إلى 33425231 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 600859 حالة وفاة.‏

وقال المكتب الطبي لـ الكونجرس الأمريكي، إنه تم تسجيل نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إيجابية لدى مصور صحفي أفغاني من الوفد المرافق لرئيس أفغانستان أشرف غني الذي يزور واشنطن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الصحفي تواجد أثناء جولة التصوير لـ«غني» مع رئيسة «مجلس النواب» الأمريكي

وأشار مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للانباء، إلى أن الصحفي لم يحضر لقاء غني مع زعماء الكونجرس، لكنه كان موجودا أثناء جولة التصوير للرئيس الأفغاني مع رئيسة «مجلس النواب» الامريكي نانسي بيلوسي.

وأضاف المصدر، أنه حسب معلوماته، فإن جميع أعضاء الوفد تلقوا لقاحا ضد «كورونا». ويزور غني، واشنطن لعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونجرس على خلفية استعدادات القوات الأمريكية لمغادرة أفغانستان.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 79277 إصابة و2001 وفاة جديدة بـ«كورونا»، وقالت الوزارة البرازيلية، في إحصائية يومية، إن إجمالي الإصابات بلغ حوالي 18.32 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 511142 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات المكسيك إلى2498357 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5270 إصابة و278 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصاابات بـ«كورونا» إلى 2498357 حالة، فيما وصلت مجموع الوفيات في البلاد إلى 232346 حالة.

وأظهرت بيانات برنامج التطعيم في الأرجنتين أن جرعة من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي أو «أسترازينيكا» البريطاني تقلل معدل الوفيات بنسبة تتراوح بين 70% و80% لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وشملت بيانات الدراسة الأولية، أمس الجمعة عن وزارة الصحة في البلاد، حوالي 450 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، قيما قالت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيزوتي في بيان، إن الجرعة الأولى تولد مناعة تقارب 80%، والثانية بشكل عام تزيد من الاستجابة وتجعلها أكثر دواما بمرور الوقت،

وأضافت فيزوتي، أن معدل الوفيات بعد الجرعة الثانية انخفض بنحو 90%، فيما أعلن مسؤولون في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن هندوراس ستحصل، غدا الأحد، على 1.5 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» المضاد للفيروس من الولايات المتحدة.

وفي إندونسيا، قالت وزارة الصحة الإندونيسية، إنها تعكف على تحويل وحدات الطوارئ الطبية في العاصمة «جاكرتا» إلى خيام أمام المستشفيات لتوفير مساحات أكبر تستوعب أسرة لمرضى «كورونا» مع تزايد الحالات، فيما رفضت السفارة الأمريكية في تايلاند طلبا من مواطنيها لنقل لقاحات كورونا إلى تايلاند، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«شينخوا» الصينية نقلا عن وكالة «رويترز».

الصحة العالمية: سلالة «دلتا» الهندية من موجودة بالفعل في 92 دولة على الأقل حول العالم

بدورها، قالت المسؤولة التقنية لفيروس «كورونا» في منظمة «الصحة العالمية»، ماريا فان كيركوف، أن سلالة «دلتا» الهندية من الفيروس موجودة بالفعل في 92 دولة على الأقل حول العالم، فيما أشارت الصحة العالمية، إلى ارتفاع الإصابات الجديدة بـ«كورونا»، بعد تراجعها لأدني المستويات منذ فبراير الماضي.

وأرجعت «الصحة العالمية»، سبب ارتفاع الإصابات إلى سلالة «دلتا» الهندية من الفيروس، واصفة إياه بالأشد عدوى والأسرع انتشارا، وحذرت المنظمة، من تزايد الإصابات خلال فصل الصيف ما لم تتخذ الإجراءات الاحترازية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التوزيع المنصف للقاحات يقصر من أمد الفيروس الذي كلما طال ظهرت متحورات جديدة، داعيا إلى تقاسم جرعات اللقاحات، وتوفير المزيد منها للدول الفقيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

واشار جيبريسوس، إلى أن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من «كورونا» هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم، موضحا أن السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور. وتباع المدير العام للمنظمة قائلا، إنه يمكن منع ظهور السلالات من خلال منع الفيروس من الانتقال، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».