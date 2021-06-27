«فضيحة القبلة» خسرته منصبه.. أزمات تلاحق وزير الصحة البريطاني المستقيل

أرسل وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون، تضمنت اعتذرًا، وذلك بعد قيامه بتقديم استقالته من منصبه، على إثر تقبيل مساعدته التي تبربطه بها علاقة عاطفية؛ منتهكًا بذلك إجراءات كورونا الاحترازية.

واعترف «هانكوك» الذي كان المسؤول الأول عن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وخصوصا حملة التلقيح، في وقت سابق، بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر فيديو له وهو يعانق ويقبل مساعدته، وذلك بعدما نشرت صحيفة «صن» البريطانية صورة للوزير، المتزوج، وهو يقبّل مساعدته جينا كولا دانجيلو في أحد مكاتب وزارة الصحة.

اعتذار الوزير

وقال الوزير في رسالته: «ندين للشعب الذي بذل الكثير من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذلهم، كما فعلت بانتهاكي للإجراءات».

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر: «أولئك الذين يضعون هذه القواعد يجب أن يلتزموا بها، ولهذا السبب يجب أن أستقيل»، متابعًا «أنا فخور جدًا بما فعلناه لحماية خدمة الصحة الوطنية في وقت الذروة، لتوزيع هذا اللقاح، أحد أسرع في عمليات توزيع اللقاحات في العالم، وأتطلع إلى دعم الحكومة من المقاعد الخلفية».

أزمات تلاحق الوزير المستقيل

وكانت أزمات أخرى قد لاحقت «هانكوك» قبل تلك الواقعة، خلال الأسابيع الأخيرة، منها الكذب بشأن الوضع الوبائي في بريطانيا، واستخدام المال العام في تعيين كولادانجيلو في مارس 2020، وإقراره عقودا طبية لشقيق مساعدته، كما انتُقد لمنحه جاره عقدا مربحا لاختبارات كورونا.

وكانت وكالة «رويترز» قد أفادت بأن «هانكوك» قدم استقالته، في ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ«فضيحة القبلة».

ومن المقرر أن يحل ساجد جاويد مكان هانكوك في منصب وزير الصحة، وكان «جاويد» قد استقال من وزارة المالية العام الماضي، بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

و«جاويد» سياسيّ من حزب المحافظين ومديرٌ سابق في دويتشه بَنك، وعُيِّن وزيرًا للداخلية في أبريل 2018، كما تسلم العديد من الحقائب الوزارية قبل ذلك.