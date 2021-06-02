وزير الصحة البريطاني بعد «صفر إصابات»: اللقاحات تحميك أنت وأحبابك

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بريطانيا كلها ستكون سعيدة جدا بنبأ وصولنا إلى «زيرو وفيات» فيما يتعلق بإصابات كورونا، مضيفا: أن اللقاحات تعمل بشكل واضح في حمايتك، وحماية أحبائك ومن حولك.

وأضاف: لكن بالرغم من هذه الأخبار الجيدة بلا شك، فنحن نعرف أننا لم نهزم هذا الفيروس بعد، ومع استمرار ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، من فضلك تذكر يديك، ووجهك، والتباعد الاجتماعي وأن تدع الهواء النقي المتجدد يدخل عندما تكون في الأماكن المغلقة، جنبا إلى جنب مع تلقي جرعتي اللقاح إذا استطعت ذلك.

وكانت بريطانيا قد أعلنت وصولها إلى زيرو وفيات يومية بفيروس كورونا، لأول مرة منذ عام 2020، كما أظهرت أحدث أرقام كذلك تناقصا في أعداد المصابين.

وفي غضون ذلك قالت مديرة الصحة العامة في إنجلترا، دكتور ايفون دويل، إن الوصول إلى زيرو وفيات هو أمر مشجع، لكنها كررت دعوة وزير الصحة للمواطنين للحصول على اللقاح.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بريطانيا تسجيل صفر وفيات منذ أن بدأ الوباء بها.

وانخفض عدد حالات الوفاة وعدد المصابين الذي يحتاجون لدخول المستشفى وعدد الذين يصابون بالفيروس بشكل متواصل منذ الذروة في شهر يناير الماضي.

وحصل أكثر من ثلث السكان البالغين على جرعتي اللقاح. وتشير آخر الأرقام إلى أن أكثر من 25 مليون شخص في المملكة المتحدة حصلوا على جرعتي اللقاح، بينما حصل ما يقرب من أربعين مليونا على الجرعة الأولى.