النقل: نسعى لزيادة إيرادات الخط الثالث بعد تسليمه لشركة فرنسية

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تسليم شركة RATP الفرنسية العالمية، إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور» بشكل رسمي، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو، مؤكدا أنّ الهدف من تعاون الوزارة مع الشركة الفرنسية، تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو، إنّ الوزارة تستهدف زيادة إيرادات الخط الثالث للمترو، عقب تولي الشركة الفرنسية إدارة خط (العتبة - عدلي منصور)، موضحا أنّ الشركة الفرنسية ستتولى إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، كما أنّ الوزارة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف وزير النقل، أنّ إدارة وتشغيل الخط الرابع بالهرم سيتم إسنادها لشركة أجنبية، مؤكدا أنّ الوزارة بالتنسيق مع الشركة الفرنسية، ستعمل على تأهيل وتدريب العاملين المصريين، حيث وصل عدد المصريين العاملين بالخط الثالث للمترو إلى 95%.