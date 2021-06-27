«النقل»: الشركة الفرنسية لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة مترو الخط الثالث

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شركة «RATP» الفرنسية العالمية، والتى تسلمت بشكل رسمي إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، بدءً من صباح اليوم، لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة هذا الخط، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لها كل الصلاحية في تحديد أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل، أن الشركة ستقوم بإدارة الخط الثالث مقابل أجر مالي حُدد بين الوزارة والشركة.

وقال كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بمحطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو، إن المواطن المصري سيشعر بتحسن كبير في الخدمة المقدمة له في الخط الثالث للمترو قريباً، لافتاً إلى أن شركة «RATP» الفرنسية العالمية ستستعين بنحو 95% من العاملين من المصريين، وسيتم الإبقاء على أغلب العاملين الحاليين بالخط الثالث ضمن الإدارة الفرنسية، مع تدعيمهم ببعض العناصر من الخطين الأول والثاني، وكلهم سيعملون تحت غطاء الشركة الفرنسية وستنتقل تبعيتهم إليها تمامًا.

وذكر «الوزير»، أنّ قرار التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو يستهدف تخفيف الضغط على الشركة المصرية الحالية المسؤولة عن إدارته، وخلق نوع من المنافسة لتحسين الخدمة وزيادة الإيرادات لخطوط المترو.

وأوضح وزير النقل، أنّ الشركة الفرنسية تمتلك خبرة كبيرة، حيث تختص بإدارة مرفق مترو الأنفاق في عدد من العواصم العالمية مثل باريس ولندن، موضحًا أنّ وزارة النقل تسعى لتعظيم جدوى وسائل النقل الجماعي في الدولة وربط خطوط شبكة مترو الأنفاق بوسائل النقل المتعددة، إضافة لإحداث تغييرات جديدة في آليات التشغيل والتحكم بالمرفق.

وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة شاملة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك شركات عالمية متخصصة تتولى إدارة القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه بأنّ الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعتها العملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا في مترو الأنفاق والسكة الحديد.