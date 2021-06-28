«الإنتاج الحربي» توقع عقود تصنيع أول أتوبيس كهربي مصري مع القطاع الخاص

من المقرر أن يُوقع مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «200 الحربي»، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، صباح اليوم، عقد تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص لـ تصنيع أول أتوبيس كهربائي مصري صديق للبيئة بديلاً عن الوقود التقليدي.

4 وزراء يشاركون في احتفالية تصنيع أول أتوبيس كهربي مصري

ومن المُقرر أن يشهد فعاليات توقيع العقد 4 وزراء هم كلاً من وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

كما من المُقرر أن يشهد فعاليات توقيع التعاقد كلاً من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ورئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل المهندس كريم غبور.

ومن المُقرر أن يتعاون كلاً مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «200 الحربي»، وشركة MCV، إحدى شركات القطاع الخاص، في تصنيع الأتوبيس الكهربي المصري.

أول أتوبيس كهربي مصري سيخرج للنور خلال أكتوبر المقبل

وتستهدف وزارة الإنتاج الحربي، خروج أول أتوبيس كهربي مصري إلى النور بعد تصنيعه بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، خلال 3 أشهر من الآن، حيث قال اللواء مهندس رفيق رزق عبده، رئيس «200 الحربي»، لـ«الوطن»، إنه من المُقرر أن يخرج أول أتوبيس للنور خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويشير «اللواء رفيق»، إلى أن التجربة التي نفذتها وزارة الإنتاج الحربي لاستخدام أولى الأتوبيسات الكهربائية في مصر كانت «ناجحة»، موضحاً أن تلك الأوتوبيسات متطورة، ويتميز بتواجد كاميرات مراقبة، وتكييف، فضلاً عن تواجد تجهيزات فيه تؤهل لإمكانية استخدامه من الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويوضح رئيس «إنتاج وإصلاح المدرعات»، أن تشغيل الأوتوبيسات الكهربائية أمر هام للغاية سواء للجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة، أو الجوانب التشغيلية الأخرى، من تكلفة التسيير، والصيانة، والإصلاح.

تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع القطاع الخاص

كان وزير الإنتاج الحربي، قد ذكر خلال احتفالية إطلاق المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة يوم الخميس الماضي، أن الوزارة حريصة على التعاون مع شركات القطاع الخاص بهدف تعميق التصنيع المحلي من المنتجات المختلفة، وذلك فضلاً عن انفتاحها على التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

ووصف الوزير القطاع الخاص بـ«شريك أساسي في التنمية»، مشيراً إلى أن مصر تعمل على تعميق التصنيع المحلي للمنتجات بـ«أيد مصرية».