«الإنتاج الحربي»: تدريب 1000 مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

قال الدكتور محمد توفيق، مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التحول الرقمي في كل مجالات الدولة، وهي مبادرة تنفذها كل أجهزة الدولة بلا استثناء، من أجل اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن» والذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الإسراع في رقمنة الصناعة سببها السعي في اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب التحول الكامل نحو التكنولوجيا الرقمية بالصناعات، والتكامل ما بين خطوط الإنتاج وتقليل الفاقد وانخفاض التكلفة وزيادة التنافسية، وتلك هي المبادئ العامة للثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة معنية بتأهيل الكوادر الصناعية المصرية لتكون جاهزة لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة، من خلال مبادرة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة جينرال إلكتريك الأمريكية، لتدريب 1000 مهندس ليكونوا جاهزين للعمل في تلك الثورة الصناعية.

وأكد أن المبادرة هي جزء من عملية التهيئة اللازمة لتطبيق عدد من المفاهيم الجديدة بالبيئة الصناعية المصرية، وكان من المهم البدء بالعامل البشري الذي سيجرى تطبيقه وفق المفاهيم الخاصة بشركات القطاع العام والخاص.