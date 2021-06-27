الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. وتحذر من «الشمس»

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، إذ من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة، وهدوء في سرعة الرياح، حيث تتجمع هذه العوامل على معظم الأنحاء الشمالية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، كما يزداد الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ ساعات سطوع الشمس تزيد مع اختفاء السحب خاصة وقت الظهيرة، ناصحة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضح خبراء الأرصاد أنّها معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما من 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 38 24

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 36 22

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 24

دمنهور 35 23

بلطيم 33 22

مطروح 32 22

السلوم 34 22

سيوة 40 24

بورسعيد 33 23

دمياط 31 23

الزقازيق 38 24

المنصورة 38 23

الإسماعيلية 38 22

السويس 38 22

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 39 25

نخل 37 19

نويبع 37 26

طابا 36 20

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 36 26

الفيوم 39 22

بني سويف 39 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 42 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27