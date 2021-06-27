معيط أثناء لقائه سفير كورويا الجنوبية: نذلل كل العقبات أمام المستثمرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية امتدادًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الدولة بنجاح خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، في ظل ما تشهده الدولة من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات التنموية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي؛ بما يضمن تعظيم القدرات الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، في لقائه بسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إننا نحرص على تطوير العلاقات التي تربط بين البلدين بكل المجالات، في ظل تنامي حجم الاستثمارات الكورية بمصر، وهو ما يدفعنا إلى تذليل كل العقبات وحل أي مشكلات قد تواجه الشركات الكورية العاملة بمصر في المجالين الضريبي والجمركي؛ بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، ويحقق استقرار تلك الشركات في أنشطتها وأعمالها التجارية.

بحث سبل زيادة الاستثمارات الكورية في السندات المصرية.. تبادل الخبرات في «السياسات المالية»

وأضاف الوزير، أنه تم مناقشة التعديلات المتعلقة باتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين للحد من التهرب والازدواج الضريبي لتحفيز مناخ الاستثمار، كما تم بحث سبل زيادة حجم الاستثمارات الكورية في السندات المصرية بهدف تنويع أدوات التمويل؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والمناقشات لبحث التطورات المالية على الصعيد العالمي، والاستفادة من تجارب السياسات المالية للبلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

سفير كوريا الجنوبية: الاقتصاد المصري حقق طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية

أشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، وما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وحراك تنموي ضخم.

وأشار إلى قيام إحدى الشركات الكورية بإنشاء مصنع بمصر ينتج «التابلت» محليًا وتصديره إلى العديد من دول العالم، إلى جانب اهتمام الكثير من الشركات الكورية بضخ استثماراتها في مصر بمختلف المجالات أبرزها الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر.

وحضر اللقاء كل من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، وحنان خلاف مدير الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وخالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».