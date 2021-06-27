يوميات «حياة كريمة» بقرى الدقهلية.. انطلاق 7 مشروعات عملاقة في شربين

يجرى العمل على قدم وساق في قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل رفع كفاءة البنية الأساسية في 26 قرية تابعة للمركز، بين إنشاء مدارس ومحطات صرف صحي وخدمات طبية وعلاجية لأهالي تلك القرى؛ لتغيير واقع الحياة إلى الأفضل للمواطنين وللأجيال القادمة، من خلال تنفيذ مشروعات وخدمات متكاملة ولتوفير حياة كريمة وطيبة للمواطنين.

ورصدت «الوطن» 7 أنشطة تجرى على مدار اليوم بالمبادرة الرئاسية من أجل تنفيذ مشروعات عملاقة في تلك القرى تسعى لتغيير واقع الحياة في 26 قرية وتحقيق رضاء المواطنين سكان تلك القرى.

قوافل الخير للمرحلة الثالثة بقرية أم الرزق

وتابع طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، أعمال «قوافل الخير للمرحلة الثالثة» بقرية أم الرزق التابعة للوحدة المحلية لقرية رأس الخليج؛ لتقديم المعونات الطبية والدعم المادي للأسر الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية.

وتضم القافلة «معامل تحاليل لمرضى ضغط الدم، والسكر، والسمنة، وإعطاء كروت متابعة في المستشفيات الحكومية، وصرف الأدوية بالمجان، وتم تسليم كراسي متحركة، وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدات مالية تم توزيعها على اليتامى والأرامل والأسر الأولى بالرعاية»، بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، بحضور الدكتورة سلوى جبر مدير الإدارة الصحية والدكتور ياسر السيد مدير القافلة والدكتور ماجد عزت مشرف القافلة

بدء تنفيذ رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية الألف

وبدأت المبادرة في تنفيذ رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية الألف التابعة للوحدة المحلية بقرية الحصص وكذلك الشوارع الجانبية التابعة لها لدعم الشبكات الرئيسية القديمة بالمناطق الأكثر احتياجاً والغير مخدومة بالصرف الصحي والخدمي.

وجرى متابعة أعمال تسليح الدور الثاني العلوي بمجمع الخدمات الحكومي المتكامل بقرية الحصص، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لأهالي القرى.

رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية الشيخ عطية

وبدأت أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية الشيخ عطية التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الترعة القديم، حيث تم تغير شامل للخطوط الرئيسية القديمة بالمناطق الأكثر احتياجًا لدعم المناطق البعيدة والغير مخدومة بالصرف الصحي والخدمي، بعد الانتهاء من أعمال مياه الشرب بالقرية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

استكمال رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي بالوحدة المحلية بقرية رأس الخليج

كما تم تركيب (15) خطًا جديدًا لرفع كفاءة خطوط الصرف الصحي بالوحدة المحلية بقرية رأس الخليج ودعم المناطق الأكثر احتياجاً والبعيدة والغير مخدومة بالصرف الصحي والخدمي وإزالة كافة العقبات أمام العمل، وتم متابعة أعمال صب الدور الثاني العلوي بالمجمع الخدمي المتكامل بالقرية لاستيعاب كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة مبنى الإسعاف بالقرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتقديم حياة أفضل لأهالي القرية.

متابعة أعمال استكمال تشييد وبناء مدرسة حافظة بقرية ترعة غنيم

وجرى متابعة أعمال استكمال تشييد وبناء مدرسة حافظة بقرية ترعة غنيم التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الحاج شربيني، وإزالة كافة العقبات إمام العمل، وذلك ضمن فاعليات المبادرة؛ لرفع كفاءة المنظومة التعليمية للارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لأهالي القرية وللأجيال القادمة .

تسليم موقع محطة الصرف الصحي

وفي قرية رأس الخليج، تم تسليم موقع محطة الصرف الصحي، واستكمال رفع كفاءة مبنى الإسعاف بالقرية، وتم متابعة أعمال تشييد وبناء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بالقرية، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة الكباري المتهالكة بالقرية، ضمن فعاليات المبادرة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لأهالي القرية

استكمال رفع كفاءة مياه الشرب بقرية ترعة غنيم

كما تم استكمال رفع كفاءة مياه الشرب بقرية ترعة غنيم التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الحاج شربيني، بتركيب محابس جديدة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا والبعيدة عن الخطوط الرئيسية، وإزالة كافة العقبات أمام العمل، وتم متابعة أعمال صب الدور الثاني العلوي بالمجمع الخدمات المتكامل بالقرية لاستيعاب كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتقديم حياة أفضل لأهالي القرية.