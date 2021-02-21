هيثم الشيخ: تطوير 26 قرية في الدقهلية ضمن «حياة كريمة» بـ3 مليارات

عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الاجتماع التنسيقي للبدء في أعمال تنفيذ «مبادرة حياة كريمة» لتطوير 26 قرية بنطاق مركز شربين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والتي تستهدف تطوير 50 مركزا إداريا على مستوى المحافظات المصرية.

حضر الاجتماع اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والعميد أبو القاسم عبد المنعم عن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس أسامة إبراهيم عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق، والمهندسة سهير نعيم عن مديرية الإسكان، وعمر سعيد مدير وحدة حياة كريمة.

واستعرض هيثم الشيخ القرى التي تضمنتها المبادرة بنطاق مركز شربين، لتحديد أولويات البدء في تنفيذ مشروعات المبادرة بها، حيث تقرر بدء العمل في تنفيذ مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في 4 قرى كأولوية أولى وتشمل قرى: «بساط كريم الدين، ومحلة انجاق، ورأس الخليج، ودنجواي» مؤكدا أن أولويات المشروعات أيضا داخل القرى المختارة وفقا لمحددات المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات سكن كريم وتنفيذ ما يعرف بالمجمعات الخدمية لأهالي الريف بالقرى المختارة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من استطلاع آراء الأهالي بالقرى المدرجة بالمبادرة وعمل مسح ميداني للتأكد من الأعمال المطلوبة على الواقع، وأن تنفيذ وتطوير مشروعات القرى يتم في قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء، إضافة الى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة، فضلا عن الغاز الطبيعي هذا بالإضافة لمشروعات اجتماعية في مجال التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والطب البيطري، وتم الانتهاء من المقايسات الخاصة بالمشروعات التي تتضمنها المبادرة.

وأشار إلى توجيه المعدات للمقاولين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالإضافة لمعدات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمركز شربين، استعدادا لبدء العمل الفعلي على أرض الواقع حيث يتم العمل في كل المشروعات بالقطاعات المختلفة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ومديريات الخدمات التابعة للوزارات المعنية، وأنه يتم حاليا تنفيذ مرحلة الحصر للمساكن التي في حاجة إلى إحلال وتجديد، وسبق قيام استشاريو المشروعات المقرر تنفيذها بالنزول على الطبيعة للقرى التي تم اختيارها في المبادرة لتحديد القرى التي يتم البدء فيها أولا.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على التنسيق التام بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والوحدة المحلية لمركز شربين لتحديد أولويات التنفيذ وفقا لمحددات وبنود المبادرة .

يذكر أن المشروع القومي لتطوير القرى ضمنها 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات جنيه وتم الانتهاء من حصر كل المطالب والاحتياجات للمواطنين بالقرى محل التطوير وإعداد الخطة التنموية في كل القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة لهذه القرى، وأن القرى التي تم اختيارها ضمن المبادرة تمت وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها، والقرى هي: «أبو جلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوي والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواي ورأس الخليج وكفر أبو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الأطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربيني وكفر الحطبة وكفر الدبوسي وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق».