أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد: المانجو عويس بـ35 جنيها

تعد أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار المانجو من الأمور التي يحرص على متابعتها المستهلك بشكل يومي، كون بعضها يشهد ارتفاعا بسبب قلة الإنتاج، أو انخفاضا يرجع إلى زيادة المزروع منها.

ووفقا لحالة الاستقرار النسبي في الأسواق، تقدم «الوطن»، أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار المانجو، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية اليوم الأحد بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الأحد ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الليمون

سجل سعر كيلو جرام الليمون ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الفاصوليا اليوم من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم الأحد بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو، بينما سعر الفلفل الرومي بين 3 و7 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

واستقر سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم عند 7 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم الأحد، من 1.5 إلى 6 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق من 3.5 وصولًا إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة

بينما سعر كيلو الكوسة اليوم، تراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر بالأسواق اليوم الأحد بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو.

ورق العنب

وتراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي ما بين 15 إلى 30 جنيهًا، ووصل كيلو البلدي لــ25 جنيها.

القرنبيط

وصل سعر الكيلو من القرنبيط نحو 10 جنيهات.

سعر الثوم

وسجل سعر الثوم الأبيض نحو 25 جنيهًا، فيما سجّل الثوم الأحمر 30 جنيهًا.

سعر الباذنجان

وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الأبيض ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر المانجو

وسجل سعر المانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، تيمور 30 جنيهًا، زبدية 20 جنيهًا، بلدي 18 جنيهًا، فونس25 جنيهًا، فص 50 جنيهًا، دبشة 15 جنيهًا، صديقة 20 جنيهًا.

سعر الخوخ

سجل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي نحو 15 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيها.

سعر البرقوق

ووصل سعر البرقوق السكري 25 جنيها، والإنجليزي 20 جنيهًا.

سعر تين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي ما بين 15 و25 جنيهًا.

سعر التفاح

كما تراوح سعر الكيلو جرام من التفاح البلدي ما بين 7 إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني ما بين 22 إلى 30 جنيهًا.

سعر الكانتلوب

وسجل سعر الكانتلوب نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ

وتراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 و50 جنيها.

سعر البرتقال

وتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر العنب

وأخيرا وصل سعر الكيلو جرام من العنب النباتي والأحمر نحو 15 جنيهًا، بينما عنب كرمسن نحو 20 جنيهًا، والعنب الأسود نحو 25 جنيهًا.