ضبط 180 ألف نسخة مطبوعات تجارية داخل مطبعة دون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 180 ألف نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن «علب كرتون مدون عليها أسماء لبعض الشركات»، دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل «مطبعة دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.