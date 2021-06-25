ضبط ربع مليون نسخة مطبوعات تجارية داخل مطبعة بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من 270000 نسخة مطبوعات تجارية، داخل مطبعة دون ترخيص في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط «270000» نسخة مطبوعات تجارية، عبارة عن «كارت ملابس خاص بشركات عالمية»، بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، داخل «مطبعة «بدون ترخيص» - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بالقاهرة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.