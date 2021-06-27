جولة داخل فندق علا غانم للكلاب.. ماسكات بالتوت للبشرة ومناطق خاصة للعب

بعد 4 سنوات من الغياب، عادت الفنانة علا غانم إلى الظهور الإعلامي مرة أخرى، لتكشف تفاصيل الفترة التي قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت مشروعها الخاص بعيدا عن الفن، حسب تصريحاتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة».

وقالت الفنانة علا غانم إنها افتتحت «أوتيل» للكلاب، موضحة: «عملت شركة وفتحت أوتيل للكلاب بنصبغ شعرهم ونحلقلهم، وحققت نجاحا كبيرا في المجال لأني قدمت خدمة بشكل مختلف، وعاملة قلق للبرندات الكبيرة هناك اللي عندهم 30 أو 40 فرع رغم إن عندي فرعين فقط».

ويقع المتجر الذي تمتلكه الفنانة علا غانم بفرعيه في مدينتي أورانج ولونج بيتش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

جولة بالصور في فندق الفنانة علا غانم للكلاب:

- يقدم الفندق عددا من الخدمات التي تتضمن العناية البسيطة، منها قص الأظافر وغسيل الأسنان التي تبدأ من 10 دولار أمريكي، إلى بعد الخدمات التجميلية منها «ماسكات» العناية بالبشرة، وفقا لما ذكر على الموقع الرسمي للفندق، «نقدم مقشر للوجه للحيوانات الأليفة بتركيبات نباتية معززة للجمال، وتحتوي التركيبة على دقيق الشوفان والتوت لإزالة البقع دون تهيج العينين أو البشرة الحساسة».

- يضم الفندق غرف مشتركة وأخرى خاصة للكلاب التي لا تندمج مع النوعيات الأخرى، بالإضافة إلى منطقة خاصة للعب، وشاشات تلفزيون لعرض أفلام وفيديوهات لتسلية الحيوانات.

- تشمل الخدمات التي يقدمها الفندق الاستضافة اليومية للحيوانات الأليفة التي لا يريد أصحابها تركها بمفردها ساعات طويلة، وتبدأ أسعارها من 30 دولار أمريكا، وتوفر لملاك الكلاب كاميرات للاطمئنان على حيوانتهم الأليفة في أي وقت.

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- يضع الفندق عددا من المجموعات التي تتضمن الاستحمام بالشامبو والبلسم، والعناية بالبشرة وقص الأظافر وتمشيط الشعر وقصه، بأسعار مختلفة وفقا لنوع الكلب وحجمه، تبدأ من 40 وتصل إلى 80 دولار، أي ما يوازي 1200 جنيه مصري.

- لا تقتصر الخدمات التي يقدمها الفندق على الإقامة والعناية فقط، بل يضم تشكيلة مختلفة من الطعام والحلوى، بالإضافة إلى الألعاب ومستلزمات الكلاب.