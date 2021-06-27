اشتغلت زي الحمار وعندي 45 كلب.. أبرز تصريحات علا غانم مع لميس الحديدي

حلت الفنانة علا غانم ضيفة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، رواية خلالها أصعب المواقف وأقسى مشاهد عاشتها في حياتها، وشعورها بعد زواج ابنتيها، وسر غيابها 4 سنوات عن مصر.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز ما قالته الفنانة علا غانم خلال المقابلة في السطور التالية:

- «بنتي كاميليا هتعيش في مصر والتانية هتعيش في أمريكا، وللأسف بعد زواج الثانية حسيت بقسوة غير عادية، لأنهم خلاص مشيوا، مشيوا مشيوا».

- التشابه بينها وبين ابنتها كاميليا قد لا يكون كثيرًا في الملامح، لكن التشابه الأكثر في الروح، «أكتر واحدة شبهي في الروح وبتقلدني وبتضحكنا كلنا»

- بناتي كرهوا الفن بسبب اللي شافوه معايا.

- كنت رافعة راسي أني ربيت البنات دي بالتعاون مع والدهم، وبنتي كانت مصرة أني أقدمها لعريسها على الممشى، وقالت لي وقتها أنتي كل حاجة في حياتي وعملتي كل حاجة في حياتي، وأنا فوجئت بطلبها خاصة أن كاميليا مصممة الفرح وحفل الزفاف كاملًا» .

- «ساعات كنت بحس أني غلطانة في تأخرى عن قرار الابتعاد عن الفن وأني اقعد مع بناتي قبل زواجهن، كانوا بيكبروا قدامي ويتخرجوا ويتجوزوا».

- من أكثر المشاهد القاسية التي عشتها عدم مقدرتي على حضور حفل تخرج ابنتي بسبب تصوير أحد الأعمال الفنية، رغم أن التصوير كان واقف لكن المنتج قعدني فترة وقتها في البيت تحت الطلب.

- محدش في أمريكا عارف إني ممثلة في مصر، ولكن عرفوا مؤخرا، وهربت من الجالية المصرية والعربية هناك عشان محدش ميعرفونيش.

- «قولت بقى كفاية السنوات اللي ضاعت من عمري لازم يبقى فيه حرية، بس مش عاوزة أقول عليها ضاعت لأني قدمت حاجات حلوة جدًا على مدار الـ 18 سنة اتخذت فيهم من بيتي وبناتي، ولأني كنت ملتزمة وواخدة عهد على نفسي أن بناتي لما يطلبوا مني حاجة لازم تتحقق، عشان كده كنت بشتغل زي الحمار».

- اكتشفت فجأة أني بعدت عن مصر 4 سنوات، لكن لم أشعر بذلك، حيث كان هناك ضغط عمل لي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أريد أن يكون اليوم 40 ساعة وليس فقط 24 ساعة من أجل إنجاز كل مهامي.

- افتتحت شركة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة «كاليفورنيا» وكذلك فندق لـ «الكلاب»، يتم فيه صبغ شعر الكلاب وحلقه، وحققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال.

- أحب الكلاب وتربيتها، وبناتي استأذنوني أن يربوا كلابا في المنزل ووافقت على ذلك بدون أي مشكلة، وكان عدد الكلاب في منزلنا تقريبًا 4 أو 5، لكن بعد عام فوجئت بتضاعف العدد وقد وصلوا لـ 45 كلبا.

- الإنسان لا يستطيع العيش بدون عمل، خاصة في الولايات المتحدة، حيث إن متطلبات الحياة هناك غالية، والأسعار بها مرتفعة، كما أنالمنافسة هناك صعبة من أجل إثبات الذات، وهذا يحتاج إلى إصرار.

- كانت المفاجأة بمجرد نزولي لأرض المطار، كل الناس كانت بتقولي وحشتينا إنتي رجعتي؟، وقالوا لي حمدلله على السلامة، وحسيت بالحب وشعرت بالفعل أني وحشت الناس، وأي حد بيبقى مبسوط أكيد لما يلاقي الناس بتحبه كده